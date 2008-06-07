G-string maskeli hırsızlar

COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletinde bir dükkanı soyan 2 hırsız, yüzlerini kadın iç çamaşırıyla gizledi.



Kameralara kafalarında, biri mavi biri yeşil ipli G-string iç çamaşırıyla yakalanan hırsızlar, kasadan aldıkları parayla sigaraları ise pembe bir sırt çantasına koydu.



Ancak iç çamaşırlarının "küçük" olması yüzünden yüzlerini tamamen gizleyemeyen hırsızlar polise yakalandı. 19 yaşındaki Joaquin Rico ve 24 yaşındaki suç ortağı Joseph R. Espinoza'nın geçen ay yaptığı soygunda tezgahtarı yaraladıkları belirtildi. (AA)

