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Spor

G. Saray yöneticisi Albayrak: Karabük maçında rekor kırmak istiyoruz

Bizim için yönetime kim gelirse gelsin, Galatasaraylı gelecek. Hepsi bizim arkadaşımız

02 Nisan 2015 02:35

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, kalan 9 haftaya odaklandıklarını ve taraftardan, Kardemir Karabükspor maçında Türk Telekom Arena'yı doldurmalarını istedi. Ali Dürüst ise tek hedeflerinin 9 maçı kazanıp şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

Galatasaray, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanı takip eden Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ile Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Dürüst, ligin kalan 9 hafta ve başkanlık seçimi ile ilgili GSTV’ye açıklamalarda bulundu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, seçimden daha çok, kalan 9 haftaya odakladıklarını ifade eden Albayrak, "Bizim için yönetime kim gelirse gelsin, Galatasaraylı gelecek. Hepsi bizim arkadaşımız. Galatasaray'a hizmet etmek için aşkla gelecekler. Bizim önceliğimiz takımın şampiyon olması. Daha seçime iki ay var. Bize kongre üyeleri başarı için oy verdi, bunun için uğraşıyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor maçı öncesi Galatasaray taraftarına çağrıda bulunan Abdurrahim Albayrak, "Hedefimiz şampiyonluk. 9 maçımız kaldı. 4. yıldızı takacağız. Taraftarlarımıza sesleniyorum, Karabükspor maçında rekor kıralım. Herkesin kalan maçlarda takıma destek vermesini istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Dürüst ise tek hedeflerinin kalan 9 maçı kazanıp  şampiyon olmak olduğunu ifade etti.

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