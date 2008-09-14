G. Saray evinde kaybetti

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'in üçüncü haftasında Antalyaspor'la sahasında Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.Seyircisi önünde karşılaşmaya çok hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, Ümit Karan ile önemli gol pozisyonları yakaladı. 11. dakikada sağ kanattan gelen ortada topu ceza sahası içinde önünde bulan Shabani Nonda, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Golün ardından daha fazla ileri çıkan Antalyaspor, ceza sahasına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Ngwenya'nın kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndermesiyle skora 1-1 eşitlik getirdi ve ilk yarı aynı skorla sona erdi.Seyircisi önünde puan kaybetmek istemeyen Galatasaray, ikinci yarının ortalarında golcü oyuncu Milan Baros ve Lincon'ün oyuna girmesiyle Antalyaspor kalesindeki baskıyı artırdı. Yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyen sarı-kırmızılılar, sahadan 1 puanla ayrıldı.Yalçın ve maç bittikten sonra Ömer Çatkıç'ın kırmızı kart gördüğü maçı Antalyaspor 9 kişi tamamladı.Stat: Ali Sami YenHakemler: Bülent Yıldırım, Selçuk Kaya, Erhan SönmezGalatasaray: De Sanctis xx, Hasan Şaş xx, Meira xx, Servet xx, Volkan xx, Aydın xx, Arda xx, Ayhan xx (Dk. 70 Lincoln x), Kewell xx (Dk. 77 Mehmet Topal x), Nonda xx, Ümit Karan xx (Dk. 59 Baros x)Antalyaspor: Ömer x, Uğur xx, Dziewicki xx, Yalçın xx, Şenol xx, Ertuğrul xx (Dk. 90 Recep ?), Sedat xx, Korhan x (Dk. 37 Vahap xx), Zitouni xx, Djiemdua xx, Ngwenya xxx (Dk. 77 Volkan Arslan x)Goller: Dk. 11 Nonda (Galatasaray), Dk. 32 Ngwenya (Antalyaspor)Kırmız Kartlar: Dk. 90 Yalçın, Ömer Çatkıç (Maç bittikten sonra) (Antalyaspor)Sarı Kartlar: Dk. 11 Nonda, Dk. 31 Kewell, Dk. 58 Aydın, Dk. 68 Ayhan (Galatasaray), Dk. 16 Korhan, Dk. 24 Şenol, Dk. 37 Dziewicki, Dk. 40 Yalçın, Dk. 63 Uğur Kavuk, Dk. 78 Ertuğrul, Dk. 90 Ömer Çatkıç (Antalyaspor)2. dakikada Ngwenya'nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci De Sanctis yatarak topun sahibi oldu.7. dakikada orta sahada Ayhan'ın kaptırdığı topla hareketlenen Djiemdua, pasını soldaki Zitouni'ye aktardı. Bu oyuncunun dar açıya rağmen sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak yandan az farkla auta gitti.9. dakikada Hasan'ın pasıyla ceza sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Kewell'ın yerden sert şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.11. dakikada gelişen organize atakta Galatasaray, Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Arda'nın pasıyla sağdan hareketlenen Aydın'ın ortasında, ceza sahası içinde Ümit'in topuğuyla arkaya geçirdiği topu kale önünde Nonda filelere gönderdi: 1-0.32. dakikada Antalyaspor 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur, ceza sahasına orta yaparken, boş durumda kalan Ngwenya şık bir kafa vuruşuyla kaleci De Sanctis'in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.42. dakikada soldan Kewell'ın kullandığı kornerde, altı pas çizgisi önünde iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top yandan auta gitti.45. dakikada Aydın'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan Arda'nın sert şutunda, kaleci Ömer iyi bir refleksle meşin yuvarlağı tokatladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.48. dakikada Zitouni'nin orta sahadan ara pasıyla bir anda Galatasaray defansının arkasına sarkan Ngwenya, kaleci De Sanctis'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumdaki vuruşunda ise meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.54. dakikada ceza sahası içinde Nonda'nın önüne bıraktığı topa Kewell'ın vuruşu defanstan dönerken, dönen topa Volkan'ın sol çaprazdan vuruşunda ise kaleci Ömer meşin yuvarlağın sahibi oldu.69. dakikada soldan Arda'nın ortaladığı topa arka direkte müsait durumdaki Meira oldukça kötü bir vuruş yapınca, sarı-kırmızılı takım önemli bir fırsatı değerlendiremedi.73. dakikada Baros'un pasıyla ceza sahası önünde topu önüne alan Lincoln'ün vuruşunda, top kaleci Ömer'de kaldı.85. dakikada ceza sahası dışından Meira'nın sert vuruşunda kaleci Ömer, son anda topu kornere çeldi.Aynı dakikada Lincoln'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, kale önünde boş durumdaki Baros'un kafa vuruşunda top üsten az farkla auta giderken, Galatasaray adına net bir gol fırsatı değerlendirilememiş oldu.87. dakikada ceza sahası içinde Ayhan'ın doldurduğu topa yakın mesafeden Nonda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.90. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Volkan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Djiemdua'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak De Sanctis'den döndü.Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.