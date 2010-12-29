G. Kore'den K. Kore'ye görüşme çağrısı

T24- Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak, Dışişleri Bakanlığı'ndan yıllık raporunu aldıktan sonra Kuzey Kore'yle altılı görüşmelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.



Lee, Kuzey Kore'nin nükleer programının diplomasiden başka tasfiye seçeneği olmadığını vurguladı.

Lee'nin açıklamaları iki ülke arasında bir yıldır süren ve zaman zaman çatışmaya da dönüşen gerilimi izliyor.

Altılı görüşmeler, iki Kore, Çin, Rusya Japonya ve ABD'nin katılımıyla yapılıyordu.

Güney Kore, Japonya ve ABD daha önce Kuzey Kore ciddi bir değişim niyeti sergilemeden görüşmelerin başlamayacağını söylüyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yıllık raporunu aldıktan sonra konuşan Lee, 'Kuzey Kore'nin nükleer programının tasfiyesi sorunun, altılı görüşmelerle, diplomatik yoldan çözme dışında seçeneğimiz yok' dedi.

Lee, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi konusunda gelişme kaydetmek için süresinin daraldığını söyledi ve Pyongyang'ın 'büyük, güçlü ve müreffeh bir ülke' olmak için 2012 yılını belirlediğine dikkat çekti.



Tutum değişikliği



Lee'nin sözleri, Kuzey Kore'nin Güney Kore Donanması'na ait bir gemiyi batırmakla suçlanmasından sonra takınılan sertlik yanlısı tutumdan vazgeçildiğini gösteriyor.

Batan gemide 46 Güney Koreli denizci ölmüştü.

23 Kasım'da da Kuzey Kore'nin Güney'e ait Yeonbyeong Adası'na top ateşi açması sonucu aralarında sivillerin de bulunduğu dört kişi ölmüştü.

Bu arada Kuzey Kore ve müttefiki Çin de Güney Kore ve en büyük müttefiki ABD'nin düzenlediği büyük askeri tatbikatları kınamıştı.

Güney Kore'den gelen haberlere göre Pyongyang yönetimi de geçen yıl tatbikatlarını büyük oranda artırdı.

Altılı görüşmeler 2007'de plütonyum üreten bir reaktörün kapanmasını sağlamış, ancak 2009'da çökmüş ve Kuzey Kore nükleer denemelerine devam etmişti.



Güney Kore lideri bu hafta başında da Kuzey'den yönelen tehdide karşı ülkeye birlik olma çağrısında bulunmuştu.