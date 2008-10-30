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Dünya

G. Kore'de yalnızca körler masör olacak

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sadece körlerin masör belgesi alabileceğine karar verdi.

30 Ekim 2008 02:00

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, sadece görme bozukluğu olanların masör belgesi alabileceğine karar verdi.

Kore Masörler Derneği'nden Lee Gyu-seong, mahkemenin kararının sadece masörlerin yaşama hakkıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda Güney Kore'nin vicdanının bir ölçüsü olduğunu söyledi. Dernek, Güney Kore'de özgür çalışma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilere uğrayan masör yasasının, 1912 yılında ülkenin Japonya'nın sömürgesi olduğu dönemde, körlerin geçimini sağlamalarına yardımcı olmak için çıkarıldığını bildirdi. Lisanssız masörlerin yasaya karşı açtığı dava alt mahkemede 2006 yılında lehlerine sonuçlanmıştı.

3 kör masör intihar etmişti

Yaklaşık 7 bin 100 görme bozukluğu olan masörün üye olduğu dernek, ilgili yasanın mahkemeye götürülmesinin ardından protesto gösterileri düzenlemiş, 2006 yılından beri 3 kör masör intihar etmişti. Bu gelişmelerden sonra parlamento, tekelin devam etmesi için yasayı yeniden görme bozukluğu olanların lehine düzenlemişti.

Güney Kore medyası, yasa nedeniyle belgesiz çalışan masörlerin sayısının yaklaşık 200 bin kişi olduğunu, masör yasasının bu kişilerin yüksek ücretle işlerini yapma hakkını engellediğini bildiriyor. Güney Kore'de lisanssız olarak çalışan masörlere binlerce dolara varan para cezası verilebildiği gibi, kısa süreli hapis cezaları da uygulanabiliyor.

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