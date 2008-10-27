G. Kore MB'den faiz indirimi

Güney Kore Merkez Bankası, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisinin durgunluğa girmesini önlemek için faiz oranını yüzde 4,25'e indirdi.



Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun, bankanın daha önceden planlanmamış toplantısında yüzde 5 olan faiz oranını 75 puan azaltarak yüzde 4,25'e çektiği belirtildi. Merkez Bankası bu faiz indirimiyle ABD'de 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra ilk kez acil faiz indirimine gitmiş oldu.



Bankanın şimdiye kadarki en büyük faiz indirimini yaptığı kaydedilen açıklamada, faiz indiriminin, küresel finansal krizin ülkedeki mali piyasaları olumsuz etkilemesinin ve büyük ekonomileri durgunluğa itme riski nedeniyle reel ekonominde keskin bir daralma olasılığının önüne geçmek için gerekli olduğu bildirildi.



Merkez Bankası Başkanı Lee Seong-tae, gazetecilere yaptığı açıklamada, mali sisteme nakit sağlamak için ilk kez ticari bankaların tahvillerini satın almayı düşündüklerini de söyledi. Lee, "Tahvil satın alarak piyasaya ne kadar likidite vereceğimize karar vermedik, ancak 5-10 trilyon won (3,5 ile 7 milyar dolar) vermeyi düşünüyoruz" dedi.



Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak da mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin, ekonomiyi desteklemek amacıyla kamu harcamalarını artırmayı ve vergileri düşürmeyi planladığını söyledi.



Ülkenin 240 milyar dolar döviz rezervine sahip olduğuna, petrol ve ham madde fiyatlarının düştüğüne işaret eden Lee, Güney Kore'nin şu anda içinde bulunduğu zorlukların, 1997-1998 yıllarındaki finansal kriz sırasındaki zorluklarla karşılaştırılamayacağını belirtti.



Goldman Sachs ekonomisti Kwon Goohoon, bankanın faiz indirimini "kararlı ve proaktif" olduğunu ve gelecek yılın başında muhtemelen bir çeyrek puan indirim daha olabileceğini kaydetti.



Merkez Bankası geçen hafta, eylül ayında sona eren üçüncü çeyrekte ekonominin, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 3,9 büyüdüğünü, bunun, Güney Kore'nin yüzde 3,4 büyüdüğü 2005 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en kötü performans olduğunu açıklamıştı.



Güney Kore para birimi won, bu yıl şimdiye kadar yüzde 35'ten fazla değer kaybetti.



Güney Kore hükümeti bankaların dış borçlarına üç yıl garanti, finansal sisteme 130 milyar dolarlık destek planı açıklamıştı. Hükümet ayrıca sıkıntıdaki inşaat şirketlerine 3,5 milyar dolar destek verileceğini belirtmişti

