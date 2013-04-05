G. Kore iki savaş gemisini 'harekete geçirdi'

Kuzey Kore'nin dün bir füzesini doğu kıyılarına kaydırmasının ardından bugün Güney Kore'nin 'füze kalkanına sahip iki savaş gemisini harekete geçirdiği' bildirildi.

Askeri yetkililerin Güney Kore basınına yaptığı açıklamada iki savaş gemisinin doğu ve batı kıyılarında konuşlandırılacağı ifade edildi.

Seul, Kuzey Kore'nin son manevrasını füze testi amacıyla yapmış olabileğini belirterek bu adımı fazla önemsemediğini ima etmeye çalışmıştı.

Kuzey Kore'nin bugün orta menzilli iki Musuduan füzeyi harekete geçirerek fırlatma sistemlerine yerleştirdiğine dair haberler ise doğrulanamadı.

İsmi açıklanmayan bir yetkilinin Güney Kore haber ajansı Yonhap'a yaptığı açıklamada, Aegis füze savunma sistemine sahip iki savaş gemisinin durum tespiti için bölgeye gönderildiği bildirildi.

Yetkili, Yonhap'a "Kuzey'in füzeyi ateşlemesi halinde yörüngesini tespit edeceğiz" dedi.

Ban: K. Kore çok ileri gitti

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Kuzey Kore'ye tavrını değiştirmesi çağrısında bulundu ve bu ülkenin tehditlerinin 'çok ileri gittiğini' söyledi.

Ban, Kore Yarımadası'nda 'istenmeyen herhangi bir krizin çok ciddi sonuçları olmasından kaygı duyduğunu vurguladı.

Ban'ın uyarısı Güney Koreli yetkililerin, Kuzey Kore yönetiminin 'kayde değer menzile sahip' füzelerini ülkenin doğu kıyısına kaydırdığını duyurmasının ardından gledi.

Pyongyang yönetimi daha önce de ABD'ye karşı nükleer saldırı tehditlerini yenilemişti.

Ancak füzelerin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesinin olmadığına inanılıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Kuzey Kore'nin tehditlerini 'üzücü ama tanıdık' diye tanımladı ve ülkesinin 'gerekli bütün önlemleri' aldığını söyledi.

BM genel Sekreteri de Madrid'de düzenlediği basın toplantısında, "Nükleer tehdit bir oyun değil. Çok ciddi bir şey. Bence Kuzey Kore tehditlerinde çok ileri gitti" dedi.



Ban ayrıca tüm taraflara 'durumu sakinleştirme ve diyaloğa girme' çağrısı yaptı.

Bu arada, Rusya da Kuzey Kore'nin 'BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edilmesinin tamamen kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexander Lukaşeviç, "Bu durum altılı görüşmelere geri dönüş ihtimaline tamamen son vermese bile, çok zorlaştırıyor" dedi.

Kuzey ve Güney Kore'yle, ABD, Rusya, Çin ve Japonya'nın 'altılı görüşmeleri' son olarak 2008'in sonunda yapılmıştı.

Komşu ülkeler kaygılı

Japonya da, Kuzey Kore'nin bir sonraki hamlesini gözlemlemek için ABD ve Güney Kore'yle yakın işbirliği içinde olduğunu duyurdu.

Hükümet Sözcüsü, daha önce Japonya'nın 'en kötü durum senaryosuna' hazırlıklı olduğunu söylemişti.

ABD Kuzey Kore'nin açıklamalarına Guam Adası'na güze savunma sistemleri göndererek yanıt verdi.

Pyongyang yönetimi daha önce, Guam'ı Hawaii ve ABD anakarasıyla birlikte olası hedefleri arasında saymıştı.

Japon ve Güney Kore medyası önceki gün, Kuzey'in kaydırdığı füzenin uzun menzilli olduğunu ve ABD'nin batı kıyılarını vurabileceğini duyurmuştu.

Ancak uzmanlar Kuzey'in geçen Aralık'ta denemesini yaptığı en güçlü füzesinin 6 bin kilometre menzile sahip olduğuna ve Alaska'dan ötesine geçemeyeceğine inanıyor.

Kuzey Kore'nin başlıca askeri araştırma tesislerinin ülkenin doğusunda olduğuna inanılıyor.

Daha önce bu bölgede füze denemeleri yapılmıştı.

Geçmişteki üç nükleer silah testi de burada gerçekleşmişti.

Sert söylemi ve tehditlerine karşın, Kuzey Kore son olarak üç yıl önce Güney Kore'ye ait adalara topçu ateşi açıp, dört kişinin ölümüne yol açtığında askeri yöntemlere başvurmuştu.

Ancak ülke son dönemde ABD ve Güney Kore'ye ait belirli hedeflere nükleer saldırı tehdidinde bulundu ve Güney Kore'ye resmen savaş ilan etti.

Kuzey Kore ayrıca, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek bir nükleer reaktörünü yeniden çalıştıracağını duyurdu.



BBCTürkçe