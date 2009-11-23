G. Afrika'dan Dünya Kupası'na özel mahkeme

T24 - Güney Afrika, 2010 yılında ülkede gerçekleşecek olan Dünya Kupası sırasında yaşanabilecek olayları hızlı bir şekilde sonuca ulaştırmak için özel mahkemeler kuruyor.



BBC'nin haberine göre hükümet, hızlı bir şekilde işleyecek sistemle, suça karışmış kişilere ülkede bulundukları süre içinde suçlanmalarına neden olan kanıtları göstermeyi umuyor. Hükümet bu sayede daha caydırıcı olmayı da hedefliyor.



Yetkililer, Dünya Kupası'nın düzenleneceği 9 şehirdeki 54 mahkemede konuyla ilgili operasyonun başladığını açıkladı.



Adalet Bakanı konuyla ilgili olarak, herhangi bir yabancının kurban veya suçlu olarak karıştığı bir olay olduğu takdirde, o davanın önceliği olacağını açıkladı.



Mahkemelerle birlikte hakimler, avukatlar ve gönüllülerinde özel bir eğitimden geçeceği ifade edildi.



Güney Afrika dünyada şiddetin en yaygın olduğu ülkelerden bir tanesi, ancak yeni Başkan Jacob Zuma'nın Mayıs ayında hükümeti kurmasından bu yana suç ve şiddetle mücadele öncelikli konu haline geldi.

