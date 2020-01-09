G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu: 2020'de mesleğimiz ve mahpus basın emekçilerinin özgürlüğü için mücadele edeceğiz

Kapanan, kapatılan yayınlar, işsiz bırakılan basın emekçileri, hak gaspları ile bir yılı daha geride bıraktık. Bu yılın en akılda kalanlarından biri işten çıkartılan basın emekçilerine Demirören Grubu tarafından tazminatlarının ödenmemesiydi. Hafızalarda yer edenlerden biri ise gazetecilere yönelik gözaltı, darp, engelleme, saldırı gibi birçok olayın önlenmemesi konusunda birinci derece sorumluluğu bulunan bir bakanın 'gazetecilik yapmaya' niyetlenmesiydi.

2019 yılında yaşadıklarımıza şöyle bir göz atalım;

* Gazeteciler SETA isimli bir vakıf tarafından fişlendi

* Gazetecilerin fazla mesai alacakları için uygulanan hakkı mahkeme kararı ile gasp edildi

* Değişik dağıtım büyüklüklerine sahip 100 civarında yayın kapandı

* Yüzlerce gazeteci işsiz kaldı

* Binlerce gazetecinin devlet tarafından verilen basın kartı iptal edildi

* Basın İlan Kurumu muhalif basının ilan gelirini kesti

* Belirlenen asgari ücret beklentilerin çok altında kaldı

* Gazeteciler iktidar ve paydaşları tarafından hedef gösterilip sokak ortasında sopalı saldırılara maruz kaldı Tüm bunlar yaşanırken, bir bakanın çıkıp, 'Her şeyi bırakıp gazetecilik yapabilirim' demesi ciddiyet ile bağdaşmıyor. Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. * Basın İlan Kurumu özerkleşmeli, siyasi iktidarların denetim amacı olmaktan çıkmalıdır

* Basın İlan Kurumu tarafından gazetecilere tanınan borçlanma hakkı, görsel, işitsel ve internet medyası için de geçerli hale gelmelidir

* Basın örgütleri tarafından verilen kimlik kartları gazetecilerin görevini yapabilmesi için geçerli kabul edilmelidir

* Yıpranma hakkı eski haline dönmeli, basın kurumlarında diğer çalışanlar için de geçerli olmalıdır

* Gazetecilerin görev yapmasını engelleyenlere yönelik cezalar caydırıcı hale gelmelidir

* İnternet medyası çalışanlarının Basın Kanunu'na tabi çalışması için düzenleme yapılmalıdır

* Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller son bulmalı, işkolu barajı gibi uygulamalar kaldırılmalıdır

* İşsiz meslektaşlarımızın yaşadığı zorluklar göz önüne alınınca işsizlik fonunun farklı amaçlarla kullanılmasına son verilmeli ve işsizlik maaşı insanca yaşamaya elverişli bir oran olarak yeniden belirlenmelidir.

* Gazetecilere açılan keyfi davalar tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır.



2020 yılı taleplerimizi elde etmek, mesleğimizi hakkıyla yapmak ve hapisteki basın emekçilerini özgür olması için mücadele edeceğimiz bir yıl olacaktır. Tüm basın emekçilerini örgütlerine destek olmaya, çalışmalara katılmaya ve dayanışmaya çağırıyoruz.