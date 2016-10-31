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G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu: Bugün gelinen noktada avlanacak cadı bile kalmadı!

"Cumhuriyet’i hedef alan operasyonu protesto ediyoruz"

31 Ekim 2016 20:28

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilciliği, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD),  Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD), Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV), Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) ve Türkiye  Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası'nın (DİSK Basın-İş) oluşturduğu  platform Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarlarının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu'nun  "Avlanacak Cadı Kalmadı” başlıklı açıklaması şöyle:

"15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında; tüm yaşamları ve yayın çizgileri ile darbelere, şiddete, hukuksuzluğa karşı çıkmış; halkın haber alma hakkı ifade özgürlüğünün garanti altına alındığı bir demokrasi için mücadele etmiş biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütlerinin sürekli dikkat çektiği bir tehlike vardı:  Darbe ve darbecilerle mücadele adına iktidara muhalif olan herkesin hedef alınması… Darbe ve darbecilere karşı mücadele denilen şeyin bir tür cadı avına dönmesi! Bugün gelinen noktada, ne yazık ki “cadı avı” çoktan gerçek olmuş ve hatta avlanacak cadının bile kalmadığı bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Hafta sonunda yayınlanan KHK ile; 2 haber ajansı, 3 dergi ve 10 gazete daha kapatıldı. 15 Temmuz’dan bu yana kapatılan medya kuruluşlarının sayısı 170’i, cezaevindeki gazetecilerin sayısı 105’i, basın kartları iptal edilen gazetecilerin sayısı 777’i bulurken, işinden olan gazetecilerin sayısı 2500’ü geçti.  “Cadı avı” nihayet ülkenin en köklü gazetelerinden Cumhuriyet’i de hedef aldı. “PKK/KCK ve FETÖ/PYD müzahir oldukları” gerekçesiyle Cumhuriyet yönetici ve yazarları gözaltına alındı. Suçlamada “ve” denildiğine göre, aynı zamanda hem PKK/KCK hem de TETÖ/PYD’ye müzahir olunabiliyor demek ki!  Gazeteleri bu tür suçlamalarla susturmak, gazetecileri bu tür suçlamalarla gözaltına almak “cadı avı”ndan başka bir şekilde tanımlanamaz. İçeride vatandaşları korkuyla esir almaya yönelik bu uygulamaların dışarıdaki sonucu da ülkenin saygınlığının yok edilmesidir. Demokrasi konusunda duyarlı olan tüm çevreleri bu “cadı avı”na karşı çıkmaya, iktidarı da medyaya ve ifade özgürlüğüne dönük baskılardan derhal vaz geçmeye çağırıyoruz.  Cumhuriyet’i hedef alan operasyonu protesto ediyor, mesleğini yaparken baskıya uğrayan her gazeteci ve medya kurumuyla dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz."

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