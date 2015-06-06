G-7 zirvesi yarın başlıyor

Sanayileşmiş ülkeler grubu G7'nin zirvesi, 7-8 Haziran tarihinde Almanya'nın ev sahipliğinde Krün şehrindeki Elmau Sarayı'nda başlayacak. Zirveye İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ve ABD liderleri katılacak.

Dünya'daki ekonomik sorunların yanında dış politika, güvenlik, kalkınma ve enerji konuları G7 liderler zirvesinin temel konuları olacak.

Liderler ayrıca bu yılın aralık ayında Paris'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde düzenlenecek "İklim konferansı'nda" görüşülecek konuları da ele alacak.

G7 zirvesinde görüşülecek diğer konu başlıkları ise şunlar:

"Denizlerin korunması, temel denizcilik konuları ve çevre konusunda kaynakların etkin kullanımı. Antibiyotik yardımı, İhmal edilen fakirliktenkaynaklanan sağlık sorunları ve Ebola salgını gibi hastalıklar.

Ticaretteki ve tedarik zincirindeki standartlar. Kadınların bağımsızlıkta ve mesleki eğitimde güçlendirilmeleri."

Bu temel konuların yanında Ukrayna'daki iç karışıklıklar, Irak ve Suriye'de DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlar ve İran'la yürütülen nükleer müzakerelerin de liderler zirvesinde gündeme gelmesi bekleniyor.

G7 Zirvesi'nde liderleri korumak amacıyla yoğunluk güvenlik önlemleri alınacağı ve bu çerçevede 25 bin polisin görev yapacağı bildirildi.

Sanayileşmiş 7 ülke İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri liderlerinin bir araya geleceği zirve için

Elmau Sarayı'nın çevresine 16 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi çekildi.

Ayrıca polisin şehir giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik tedbirleri alarak kimlik kontrolleri yaptığı görüldü.

Polis helikopterlerinin de bölgenin üzerinde uçuşlar gerçekleştirerek alınan güvenlik tedbirlerini ve yapılacak gösterilerden kaynaklanabilecek sıkıntıları havadan sürekli takip ettiği görüldü.

Basın merkezi güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olmasından dolayı zirvenin düzenleneceği Elmau Sarayı'na 16 km uzaklıktaki Garmisch-Partenkirchen şehrinde kuruldu. Zirveyi yaklaşık 3 bin gazetecinin takip etmesi bekleniyor.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlığı sözcüsü Oliver Platzer G-7 Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi boyunca diğer eyaletlerinden de gelen toplam 25 bin polis memurunun görev yapacağını söyledi.