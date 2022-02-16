G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna krizi gündemiyle toplanacak

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G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu hafta Ukrayna krizi nedeniyle Almanya’da acil bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.

Kyodo haber ajansının aktardığı habere göre, Almanya’da gerçekleşecek Münih Güvenlik Konferansı sırasında G7 ülkelerinin dışişleri bakanları da Ukrayna konulu bir toplantı düzenleyecek.

18-20 Şubat arasında gerçekleşecek Münih Güvenlik Konferansı’nda 35 ülke katılacak. ABD’yi Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın temsil etmesi planlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı, Batı'da Ukrayna'nın işgal edileceğine dair endişelere neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Güney ve batı ordu bölgelerinin üniteleri görevlerini tamamladıkları için demiryolu ve karayolu ile dönüş hazırlıklarına başladılar ve bugün garnizonlarına dönmeye başlayacaklar" dedi.

Ukrayna sınırı yakınlarına 100 binden fazla asker konuşlandıran Rusya, bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.