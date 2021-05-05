G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı ortak bildiri

Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımı ile G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bir araya gelen bakanlar ortak bildiri yayınladı. Bakanlar, Rusya'nın uluslararası politikalarını "yasadışı" olarak nitelendirerek, bildiride beraber mücadele vurgusu yaptı. Rusya'nın "sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı" davranışından derinden endişe duyduklarını ifade eden Bakanlar, Kremlin Sarayı'ndan gelen tehdide karşı koymaya yönelik toplu çabaları destekleme sözü verdi.

Bildiride, "Ukrayna sınırlarında ve yasadışı olarak Kırım'da Rus askeri kuvvetlerinin bulunması, diğer ülkelerin demokratik sistemlerine zarar vermeyi amaçlayan kötü niyetli faaliyetleri ve kötü niyetli siber faaliyetleri nedeniyle Rusya'nın sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı davranış modeline devam etmesinden derin endişe duyuyoruz" ifadelerini yer verildi.

Bakanlar, "Yine de, siber güvenliği ve dezenformasyon alanları da dahil olmak üzere, kurallara dayalı uluslararası düzeni tehdit eden Rus davranışını ele almak ve caydırmak için ortak yeteneklerimizi ve becerilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.