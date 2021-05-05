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Dünya

G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı ortak bildiri

Rusya'nın uluslararası politikaları "yasadışı" olarak nitelendirilirken, beraber mücadele vurgusu yapıldı

05 Mayıs 2021 22:09

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen G7 Dışişleri Bakanları yayınladıkları ortak bildiride, Rusya'nın uluslararası politikasını "yasadışı ve olumsuz" olarak nitelendirdi.

G7 dışişleri bakanlarıG7dışişleri bakanlarıRusya
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