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Dünya

G7'nin ardından Cornwall'da polis memuru ve aktivistlerde Koronavirüs vakaları tespit edildi

14 Haziran 2021 08:20

Britanya'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nin ardından zirvenin gerçekleştiği kente en yakın mesafede bulunan St. Ives'de konaklama alanları, polis memurları ve protestocular arasından Koronavirüs vakaları çıkmaya başladı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, G7 Zirvesi'nin ardından zirvenin düzenlediği kente en yakın St Ives'de en az beş konaklama yeri, çıkan Koronavirüs vakaları nedeniyle kapandı. İki polis memuru ile bir grup  Yokoluş İsyanı aktivisti Koronavirüs'e yakalandı.

Cornwall'dan Liberal Demokratlar'dan Andrew George, vakaların endişe verdiğini söyledi. George, liderlerin Covid-19 vakalarında bir unsur olduğunu düşünmediğini ancak G7'yle görevli güvenlik gücü, polis ve medyanın sürekli olarak temas halinde olduğunun altını çizdi.

G7 Zirvesi, Britanya'nın Cornwall kentinde gerçekleşti. 

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