G7 maliye bakanlarından "tarihi anlaşma": Küresel kurumsal vergisi için yüzde 15 oranı belirlendi

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, Londra'da bir araya gelen G7 ülkeleri maliye bakanlarının çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda "tarihi anlaşmaya vardıklarını" açıkladı. Bakanlar, yüzde minimum 15'lik bir küresel kurumsal vergisi oranı üzerinde prensip olarak anlaştı.

The Guardian'da yer alan habere göre, G7 ülkelerinin maliye bakanları, Google, Amazon, Facebook gibi çokuluslu şirketlerin iş yaptıkları her ülkede minimum yüzde 15 vergi ödemesi üzerine plan konusunda anlaştı.

Britanya Maliye Bakanı Sunak, "Bu sismik vergi reformları, Britanya'nın uzun zamandır arkasında olduğu bir plandı ve 21. yüzyıl için daha adil bir vergi sistemi yaratacak. Bu gerçekten tarihi bir anlaşma ve G7'nin küresel ekonomik iyileşmede kolektif liderlik göstermesinden gurur duyuyorum." dedi.

Çokuluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri yerlerde vergi ödemesi anlaşmanın 'birinci sütunu' olarak görülüyor ve en az yüzde 10 kar oranı bulunan küresel şirketlere uygulanacak. Sonuç bildirgesine göre bunun üzerindeki yüzde 20 ve üzerindeki kar, faaliyet gösterdikleri yerlere gönderilecek ve buralarda vergilendirilecek. Anlaşmanın 'ikinci sütunu' ise ülkelerin vergi oranlarında rekabet etmesini önlemek için yüzde 15'lik bir minimum küresel kurumlar vergisi öngörüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, minimum yüzde 21 oranında küresel kurumlar vergisi önermiş ancak daha sonra yüzde 15'in daha kabul edilebilir olduğunu söylemişti.