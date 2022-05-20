G7 Maliye Bakanları, Ukrayna'ya 19.8 milyar dolar destek taahhüdünde bulundu

G7 ülkeleri, Rusya’nın başlattığı savaşın sürdüğü Ukrayna’nın kamu maliyesini canlandırmak amacıyla 19.8 milyar dolar destek taahhüdünde bulundu.

ABD, Japonya, Kanada, Britanya, Almanya, Fransa ve İtalya’yı temsil eden G7’nin Maliye Bakanları, Rusya’nın başlattığı savaş 86’ıncı gününde sürerken Ukrayna ekonomisini ayakta tutma için yardım taahhüdünde bulundu.

G7 açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Çok taraflı ekonomik iş birliğini derinleştirmek üzere somut eylemlerde anlaştık ve Rusya’nı Ukrayna’ya savaşına karşı birleşmiş bir yanıta ve Ukrayna’ya desteğimize bağlılığımızın altını çizdik”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada “Mesaj, “Ukrayna’nın arkasındayız” oldu” dedi.