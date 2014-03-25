G-7 Brüksel’de toplanacak



Dünyanın önde gelen yedi sanayi ülkesi ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya 1998 yılından bu yana ilk kez Rusya olmadan bir araya geldi. Eski Sovyetler Birliği'nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, daha önce 1991 yılında G-7 zirvesi için Londra'ya davet edilmişti. 1998 yılında ise G-7 ülkelerine Rusya'nın da katılımıyla Sekizler Grubu oluşmuştu.

Şimdi ise aynı yedi ülke, Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i cezalandırmak amacıyla Rusya'yı G-8'den çıkarmayı hedefliyor. 2014'te G-8'in dönem başkanı olarak belirlenen Rusya'nın haziran ayında Soçi’de yapılacak G8 zirvesine ev sahipliği yapması planlanıyordu. Ancak Kırım’da yaşanan gelişemlerin ardından bu zirve iptal edildi. Rusya'nın Kırım politikasına sert tepki gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel geçen hafta yaptığı açıklamada "G-8'in bu şekilde varlığını sürdüremeyeceğini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Barack Obama da Rusya'nın tutumunu sürdürmesi ve Ukrayna'ya yönelik müdahalesine devam etmesi halinde yaptırımların daha da sertleştirileceği mesajını veriyor: "Avrupa ve ABD, Ukrayna hükümeti ve Ukrayna halkına destek konusunda görüş birliği içindedir. Alınan tedbirlerin Rusya'nın şimdiye kadarki tutumuna karşı ödemesi gereken bir bedel olduğu görüşündeyiz."

AB Konsey Başkanı Hermann van Rompuy da ekonomik yaptırımların gündeme geleceğine işaret ediyor. Van Rompuy, "AB, yeni gelişmeler yaşanması halinde durumun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla bir dizi önlem almıştır. Bu amaçla öngördüğümüz ekonomik yaptırımların gerekli hazırlığını yapması için de AB Komisyonu görevlendirilmiştir" diyor.

AB uzlaşma sağlanan yaptırımlar kapsamında bazı Rus ve Ukraynalı yetkililer için seyahat kısıtlamaları getirerek, bu kişilerin banka hesaplarını dondurdu. ABD ise yaptırımlarına bir Rus bankasını da dahil etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, AB'nin tüm eleştirilere rağmen Rusya ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu kaydetti: "AGİT gözlemcilerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda uzlaşma sağlanmasından memnuniyet duyuyorum. Bunun gibi daha fazla adım atılabilse çok daha memnun olurduk."

Lavrov'dan tepki

G-7 ülkelerinin aldığı kararla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da tepki geldi. G-8'in zaten resmi bir organizasyon olmadığını belirten Lavrov, "Bunun bir üyelik kartı yok, dolayısıyla kimse kimseyi zaten gruptan atamaz" şeklinde konuştu. Lavrov ülkesinin bu karardan etkilenmeyeceğini savundu.

G-7 buluşmasının yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin de ülkelerin bağımsızlığı hususunun gözetilmesi edilmesi konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Obama, çarşamba günü de Brüksel’e giderek NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile Ukrayna’daki durum ve Rusya’nın izlediği politikaları görüşecek.