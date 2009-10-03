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Ekonomi

G-24: Durgunluk tehdidi azaldı

G-24, küresel ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını, derin küresel ekonomik durgunluk tehdidinin azaldığını bildirdi.

03 Ekim 2009 03:00

Gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G-24, küresel ekonomide olumlu gelişmelerin yaşandığını belirterek, derin küresel ekonomik durgunluk tehdidinin azaldığını bildirdi.

G-24 üyesi bakanlar, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde bir araya geldi. Toplantı sonunda düzenlenen basın toplantısında G-24 Başkanı ve Suriye Merkez Bankası Başkanı Adip Mayaleh, toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Ortak açıklamada, küresel ekonomik kriz nedeniyle dünya ticaretinin önemli oranda gerilediği, devam eden sıkı kredi koşulları nedeniyle ekonomik büyümede önemli düşüşler yaşandığı, işsiz sayısı ile yoksulluğun önemli oranda arttığı, birçok ülkede sosyal baskının yoksullar ve krizden en çok etkilenen kesimler üzerinde arttığı belirtilen açıklamada, koordineli yürütülen krizin etkilerini önleyici mali ve bütçe önlemler ile iş olanaklarıyla iş olanaklarını artırıcı tedbirlerin önemine değinildi.

Gelişmekte olan ülkelerin orta vadede büyük ölçekli finansal açık ile karşı karşıya olduğu kaydedilen ortak açıklamada, krizin etkisiyle dış borçlanma için ortamın olumsuz olduğu belirtildi.

Sanayileşmiş ülkelerden korumacı önlemlerle ticaret, finansal, yatırım ve çalışma hayatını sınırlayan diğer tedbirlerden sakınmaları çağrısında bulunulan ortak açıklamada, G-24'ün uluslararası finansal kuruluşların gelecekte yaşanabilecek olası krizlere karşı yanıt verebilmesi için ağırlığının artırılmasına yönelik tedbirleri memnunlukla karşıladığı kaydedildi.

Ortak açıklamada, IMF kaynaklarının artırılmasının ülkelerin bir finansal kriz karşısında finansal ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasiteye ulaşmasına olanak sağlayacağı bildirildi.

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