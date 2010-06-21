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Ekonomi

G-20'ye ilk kez Türk işadamları çağırıldı

Kanada’da haftasonu yapılacak G-20 zirvesi kapsamında toplanacak B-20 işadamları zirvesine Ferit Şahenk ve Haluk Dinçer davet edildi.

21 Haziran 2010 03:00

T24- Kanada'nın başkenti Toronto'da 25-26 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde liderlerin yanısıra işadamları da küresel kriz gündemiyle toplanacak.


G-20 sırasında ülkelerin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla B-20 adı altında İşadamları Zirvesi düzenlenecek.


2009 yılında G-20 Londra zirvesinde birincisi düzenlenen B-20'ye her ülkeden finans ve reel kesimi temsilen iki işadamı katılıyor.


B-20 zirvesine bu yıl ilk kez Türkiye de davet edildi.


Zirvede Türkiye'yi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Sabancı Holding Perakende Grubu Başkanı Haluk Dinçer temsil edecek.


B-20 zirvesinin gündemi özel sektörün G-20'ye yapacağı katkılar olacak. Zirvede krizden çıkış stratejileri, finansal piyasalardaki riskler ve sürdürülebilir büyümenin koşulları da ele alınacak.


İşadamları B-20 kapsamında G-20 ülkelerinin maliye ve ekonomi bakanlarıyla da bir araya gelecek.

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