G-20'ye ilk kez Türk işadamları çağırıldı

T24- Kanada'nın başkenti Toronto'da 25-26 Haziran’da yapılacak G-20 zirvesinde liderlerin yanısıra işadamları da küresel kriz gündemiyle toplanacak.



G-20 sırasında ülkelerin iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla B-20 adı altında İşadamları Zirvesi düzenlenecek.



2009 yılında G-20 Londra zirvesinde birincisi düzenlenen B-20'ye her ülkeden finans ve reel kesimi temsilen iki işadamı katılıyor.



B-20 zirvesine bu yıl ilk kez Türkiye de davet edildi.



Zirvede Türkiye'yi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Sabancı Holding Perakende Grubu Başkanı Haluk Dinçer temsil edecek.



B-20 zirvesinin gündemi özel sektörün G-20'ye yapacağı katkılar olacak. Zirvede krizden çıkış stratejileri, finansal piyasalardaki riskler ve sürdürülebilir büyümenin koşulları da ele alınacak.



İşadamları B-20 kapsamında G-20 ülkelerinin maliye ve ekonomi bakanlarıyla da bir araya gelecek.