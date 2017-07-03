G-20'nin gündemi işsizlik; Türkiye kaçıncı sırada?

İşsizlik, 7-8 Temmuz’da Hamburg’da toplanacak G-20 Liderler Zirvesi’nin gündemindeki en önemli sorunlardan biri olacak. Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü ve ülkelerin istatistik kurumlarının verilerinden derlediği bilgilere göre; işsizlikle mücadele konusunda en başarılı ülke, yüzde 2,8 ile en düşük işsizlik oranına sahip Japonya olurken, en yüksek işsizlik yüzde 27,7 ile Güney Afrika’da bulunuyor. Afrika’nın hemen arkasında Brezilya ve onun da arkasında da Türkiye geliyor.

Dünyanın en önemli gündemi haline geldi

Milli Gazete'de yer alan habere göre, 2008 yılında yaşanan finansal kriz ülkelerin istihdamını da olumsuz etkilemiş, söz konusu tarihten sonra yapılan G20 zirvelerinde taahhütler verilerek, işsizlikle mücadele dünyanın en büyük ekonomilerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı. G20 Liderler Zirvesi’nin gündemindeki en önemli konulardan biri olması bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de işsizlik 2009 Ekim ayında yüzde 10 seviyesine çıkmıştı, bu yılın mayıs ayında ise yüzde 4,3’e geriledi.



Türkiye’de mart ayında zirve görüldü

Dünyanın ikinci büyük ekonomi Çin’de ise işsizlik yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Hindistan’da ise işsizlik oranı yüzde 5 olurken, Avustralya’da yüzde 5,5, Kanada’da yüzde 6,6, Endonezya’da yüzde 5,3, ve İngiltere’de yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak son iki yıldır zor günler geçiren Rusya’da işsizlik oranı yüzde 5,2’de kaldı. Türkiye’de ise işsizlik oranı mart itibarıyla yüzde 11,7 oldu.



AA muhabirinin, Dünya Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü ve ülkelerin istatistik kurumlarının verilerinden derlediği bilgilere göre, G20 ülkeleri arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında yüzde 27,7 ile Güney Afrika yer alırken, bunu yüzde 13,6 ile Brezilya ve 11,7 ile Türkiye, yüzde 11,1 ile İtalya ve yüzde 9,5 ile Fransa izliyor. G20 ülkelerinin son açıklanan işsizlik verilerine göre, en düşük işsizlik oranı yüzde 2,8 ile dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’ya aitken, bu ülkeyi yüzde 3,5 ile Meksika, yüzde 3,6 ile Güney Kore ve yüzde 3,9 ile Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya izliyor.



2008 yılında yaşanan finansal kriz ülkelerin istihdamını da olumsuz etkilemiş, söz konusu tarihten sonra yapılan G20 zirvelerinde taahhütler verilerek, işsizlikle mücadele dünyanın en büyük ekonomilerinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer almıştı. İşsizliğin, 7-8 Temmuz’da Hamburg’da toplanacak G20 Liderler Zirvesi’nin gündemindeki en önemli konulardan biri olması bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de işsizlik 2009 Ekim ayında yüzde 10 seviyesine çıkmıştı, bu yılın mayıs ayında ise yüzde 4,3’e geriledi.



G20 Liderleri Hamburg’da Toplanacak

Dünyanın ikinci büyük ekonomi Çin’de ise işsizlik yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Hindistan’da ise işsizlik oranı yüzde 5 olurken, Avustralya’da yüzde 5,5, Kanada’da yüzde 6,6, Endonezya’da yüzde 5,3, ve İngiltere’de yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ekonomik olarak son iki yıldır zor günler geçiren Rusya’da işsizlik oranı yüzde 5,2’de kaldı. Türkiye’de ise işsizlik oranı mart itibarıyla yüzde 11,7 oldu. Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, Almanya’nın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz’da Hamburg’da toplanarak, işsizlikle mücadele başta olmak üzere, ekonomik direncin artırılması, sürekliliğin geliştirilmesi, iklim, enerji, uluslararası vergi iş birliği, sağlık, tarım ve gıda güvenliği, yolsuzlukla mücadele, dijitalleşme, terörizmle mücadele ve kadınların ekonomik alanda güçlendirilmesini masaya yatıracak. Ayrıca, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığında bir ilke imza atılarak kadınların iş gücüne katılımları için Woman-20 (W20) grubu kurulmuş, kadınların iş gücüne katılımlarını iyileştirme ve genç işsizliğin azaltılması hedefleri ön planda tutulurken, KOBİ’lerinin küresel değer zincirlerine daha kolay entegrasyonuna da önem verilmişti.