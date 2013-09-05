G20'de Obama ve Putin'in için oturma düzeni değiştirildi

Rusya'daki G-20 zirvesi yakın geçmişin en sıkıntılı ve gergin uluslararası zirvelerinden biri olmaya aday. Zirvede Putin ile Obama'nın Suriye konusunda hesaplaşmaları bekleniyor.

Dünya liderlerinin katılacağı G-20 zirvesi, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle "soğuk savaş" atmosferinde açılıyor.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün başlayacak G-20 zirvesinde, dünyanın en güçlü iki lideri, ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye konusunda karşı karşıya gelecek.

Zirve, Washington ve Moskova ilişkilerinin son yılların en gergin döneminde gerçekleşiyor. İki ülke ilişkileri Suriye'nin yanısıra Moskova'nın CIA eski çalışanı Edward Snowden'e sığınma hakkı vermesi nedeniyle de gerilmiş durumda.

Kiril yerine Latin alfabesi

Bu gerginlik zirvenin oturma planında yeniden bir düzenlenmeye gidilmesine neden oldu. Kiril alfabesi uyarınca yapılan ilk oturma planında ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında sadece Suudi Arabistan Kralı Abdullah yer alıyordu.

Ancak iki lider arasındaki tansiyonun zirve öncesi tırmanmasıyla oturma planında değişikliğe gidildi ve yeni düzenleme Latin alfabesine göre yapıldı.

5 lider olacak



Yeni planda Obama ile Putin arasında aralarında İngiltere Başbakanı David Cameron'ın da bulunduğu 5 lider yeralıyor.

İkili görüşme iptal

ABD-Rus ilişkilerinin yakın geçmişin en gergin döneminden geçtiğine işaret edilirken, iki ülke liderini bir araya getirecek ikili görüşmenin 50 yıldan fazla bir süredir ilk kez iptal edildiğine de dikkat çekiliyor.

Zirveyi yaklaşık 3 bin gazeteci takip ediyor. Sabahın ilk saatleri ile birlikte gazeteciler, G-20 zirvesinin yapılacağı St. Petersburg'daki Konstantin Sarayı'na teknelerle taşındı.