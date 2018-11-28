Dünya yazarı Osman Ulagay, G-20 zirvelerinin "değişen dünya görünümü ve gündemi" sebebiyle giderek önemini kaybettiğini belirtti. Ulagay bu sebepten dolayı bu hafta sonu yapılacak olan zirveden önemli kararlar çıkmayacağını düşündüğünü yazdı.

Ulagay'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Hemen belirtelim ki, küresel finansal krizin dünyada paniğe yol açtığı ortamda, 15 Kasım 2008’de yapılan ilk G-20 zirvesinden bu yana, dünyanın görünümü ve gündemi büyük ölçüde değişti, G-20 zirvelerinin önemi de giderek azaldı. Bu nedenle bu yılki zirveden dünyanın gidişatını etkileyecek önemli kararların çıkması beklenmiyor. Zirveye katılan liderler arasındaki görüş farklılıkları fazla öne çıkmaz ve Zirve sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlanabilirse bunu bile başarı saymak gerekecek."

Osman Ulagay'ın Dünya gazetesinde yer alan "G-20 zirvesinin ne anlamı kaldı?" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.