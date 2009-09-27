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G-20 zirvesinde Obama-Erdoğan görüşmesi

ABD Başkanı Obama ile Başbakan Erdoğan G-20 zirvesi dağılırken 15 dakikalık bir görüşme yaptılar.

27 Eylül 2009 03:00

ABD Başkanı Obama, G-20 zirvesi dağılırken ve liderler uğurlanırken, Başbakan Erdoğan’a seslenip, baş başa 15 dakika görüştü. Ermenistan ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gelişmeleri olumlu bulduğunu belirten Obama, Erdoğan’a sorunun çözümü için Karabağ’ın kritik önemini bildiğini söyledi. Erdoğan da, Minsk Grubu’nun etkin rol almasının önemine işaret etti.

Obama resepsiyon verdi

G-20 zirvesinin yapıldığı ABD’nin Pittsburgh kentinde önceki gün sürpriz bir şekilde görüşen Başbakan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama; Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ile Karabağ ve Ortadoğu sorunlarını ele aldı. G-20 zirvesinin sonunda liderleri uğurladığı sırada Obama, Erdoğan’a seslendi. 15 dakika başbaşa süren görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında son dönemde yaşanan gelişmeleri olumlu bulduklarını ifade eden Obama, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin bölge açısından da önemine vurgu yaptı.

Erdoğan’dan teşekkür

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaf da görüşmede gündeme geldi. Başbakan Erdoğan, ABD, Rusya ve Fransa’dan oluşan Minsk Grubu’nun bu süreçte daha etkin yol almasının işi kolaylaştıracağı görüşünü öne sürdü. Obama da Yukarı Karabağ’ın, sorunun çözümü için kritik önemini bildiğini Erdoğan’a iletti. Görüşmede İsrail-Filistin, Irak-Suriye gibi uluslararası konular da ele alındı. Başbakan Erdoğan, G-20 zirvesindeki başarılı organizasyondan dolayı Başkan Obama’ya teşekkür etti.

Başbakan Erdoğan’ın G-20 zirvesinde başbaşa görüştüğü liderler arasında, Obama ve KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yanısıra, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de vardı. Medvedev’in Erdoğan’ın söylediklerini bizzat not aldığı gözlendi.

Aile fotoğrafı

2 günlük G-20 Zirvesi dün sona ererken, lider eşleri de şehri gezdiler. Andy Warhol Müzesini ziyaret eden First Lady’ler, gittikleri CAPA School adlı okulda “aile fotoğrafı” çektirdiler. ABD Başkanı Barack Obama tarafından dört kez öpülünce, eşi Michelle’in sert bakışlarına hedef olan Fransa First Lady’si Carla Bruni yine ilgili odağı oldu. Michelle ve Carla dün samimi sohbetleriyle “sıkı dost” izlenimi verdiler. 

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