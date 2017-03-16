G-20 Zirvesi yarın Almanya'da başlıyor

Dünyanın dört bir yanından maliye bakanları, merkez bankalarının başkanları, G- 20 Zirvesi için yarın Almanya'da bir araya gelecek.

DHA'nın haberine göre, Almanya'nın 2 bin yıllık tarihi sağlık merkezi kenti olarak Roma kaplıcaları ve 150 yıllık dünyanın en ünlü casinosuyla bilinen 55 bin nüfuslu Baden Baden kentinde gerçekleşecek olan zirveye, Baden Baden Belediye Başbakanı Margret Mergen, Alman Maliye Bakanı Dr. Wolfgang Schaueble, Alman Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ev sahipliği yapacak.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, World Bank Group Başkanı Jim Yong Kim gibi çok sayıda ekonomi dünyasının tanınmış isimleri zirvede yer alacak. Ayrıca zirveye bazı devlet başkanları, bakanların katılması tahmin ediliyor. Zirveye katılan ülkeler Amerika, Rusya, Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Japonya, Çin, İsviçre, Suudi arabistan, Meksika, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Kore ve AB temsilcilerinden oluşuyor.

700'e yakın basın mensubu izleyecek

18 Mart Cumartesi akşamına kadar devam edecek olan G- 20 zirvesine Türkiye'den Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılması bekleniyor. Beş kıtadan 65 delegasyonun iki bine yakın üyesiyle, 700 civarında basın mensubu zirveye katılacak. Baden Baden kentinde binden fazla polis ve özel güvenlik personeli şimdiden zirve için önlemlerini almaya başladı. Zirvenin yapılacağı 'Kurhaus' binasın etrafı iki gün önceden polis tarafından ablukaya alındı. Kurhaus bahçesinde zirveye katılan ülkelerin bayrakları bugün göndere çekildi. Kent'te cadde üzerinde rögar kapakları güvenlik nedeniyle mühürlendi. Kurhaus kat garajı zirveye katılan delegasyonlara açık olup halka kapatıldı. Garaj, oteller, toplantı salonları, kentin önemli caddeleri polisler tarafından denetime başlandı. Polis kentte halk sakinlerin kimliksiz dolaşmamalarını istedi.

G-20 zirvesi nedir?

20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir. G20'ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31'de yer alıyor. Tayvan, İsviçre, Norveç, İran ve Venezüella, ekonomik olarak bazı üyelerden daha büyük olmalarına rağmen G20'de bulunmuyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de, G20'de bağımsız olarak değil sadece AB Komisyonu olarak temsil ediliyor. Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerini biraraya getiren G20 küresel ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturuyor.

G-20 hangi ülkelerden oluşuyor?

1- Almanya

2- Amerika Birleşik Devletleri

3- Arjantin

4- Avrupa Birliği

5- Avustralya

6- Brezilya

7- Çin

8- Endonezya

9- Fransa

10- Güney Afrika

11- Güney Kore

12- Hindistan

13- İngiltere

14- İtalya

15- Japonya

16- Kanada

17- Meksika

18- Rusya

19- Suudi Arabistan

20- Türkiye