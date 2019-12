G-20 zirvesi Türkiye'de yapılacak

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, G-20 zirvesinin Türkiye'de yapılacağını açıkladı. Babacan, zirvenin Nisan sonu ya da Mayıs başında gerçekleştirileceğini söyledi.



Bakan Babacan, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, 2011’in hiçbir şeyin otomatik pilota bağlanamayacağı bir yıl olduğunu belirterek, "2011’de mutlaka her an, her dakika işin başında olunması ve gelişmelerin gün gün takip edilip bu gelişmelere göre kararlar alınıp çalışmalara yön verilmesi gerektiğini" vurguladı. "Bu yıl rehavete asla yer yok, rehavet marjı yok" diyen Babacan, sağlam politikalara mutlaka devam etmeleri gerektiğini, önceliğin istikrar olduğunu kaydetti.





G-20 konferansı Türkiye'de



"Türkiye’de nisan ayı sonu, mayıs ayı başı gibi bir tarihte G-20 Konferansı düzenleyeceğiz" diyen Babacan, konferansın G-20 Dönem Başkanı Fransa ile beraber, Fransa-Türkiye eşbaşkanlığında düzenleneceğini söyledi. Bu konferansta, dünyadaki enerji ve gıda fiyatlarının İstanbul’da masaya yatırılacağını ifade eden Babacan, "G-20 olması tabi hem katılım açısından hem küresel yansımalar açısından son derece önemli olacak. Hem gıdanın hem enerjinin Türkiye’de konuşuluyor olmasının da dünya açısından kuşkusuz, tabi özel ayrı bir anlamı olacak" dedi.





G20 ülkeleri



Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek zirve ilk kez Türkiye'de yapılacak. Küresel ekonomi ve siyasi konuların görüşüldüğü G-20 1999 yılında kuruldu. Üye ülkeler ise şöyle: ABD, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya, Endonezya, Türkiye, Avrupa Birliği Dönem Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı.