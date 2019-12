G-20 zirvesi öncesinde Londra'da çatışma çıktı

Yaklaşık 4 bin gösterici dün G-20 Zirvesi’ne hazırlanan Londra’yı savaş alanına çevirdi. 'Çaldığınız bizim paramız' diyen protestocular finans merkezinde polisle çatıştı. Göstericiler, kamulaştırılan ancak hâlâ eski CEO’suna 1 milyon dolar bonus ödeyen Royal Bank of Scotland’ın camlarını kırdı, binanın üzerine “hırsızlar” yazdı.



İngiltere Merkez Bankası binası ve Royal Bank of Scotland’ın merkezi dün Londra’da krizin yarattığı öfke ile saldırıya geçen göstericilerin ilk hedefi oldu. Ellerinde “Çaldığınız bizim paramız” yazılı pankartlar taşıyan 4 bini aşkın gösterici binalara saldırdı, polisle çatıştı. Göstericiler krizde devletleştirilen Royal Bank of Scotland’ın camlarını kırıp, içeriye girdi.



Uyarılar haklı çıktı



Londra’da hareket sabahın erken saatlerinde başladı. İngiltere Merkez Bankası, Londra Borsası ve diğer finansal kuruluşların önünde çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. İşyerleri, çalışanlarına işe gelmemelerini söylemiş, bankacılara “bankacı olduğunuzu ortaya koyacak takım elbiseler giymekten kaçının” uyarısı yapılmıştı. Pekçok işyeri kepenklerini kapatmış, ünlü markalar vitrinlerini boşaltmıştı. Dün Londra’nın finans merkezinde göstericilerin yaptıkları eylemler bu uyarıların ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.



Parlak sarı kıyafetler giyen polisler Merkez Bankası binasının önünden geçenleri arıyor, gökyüzünde helikopterler dolaşıyordu. Yan sokaklarda polis dolu minibüsler bekliyordu. Devlet tarafından kurtarılan Royal Bank of Scotland’ın önünde ise metal bariyerler vardı. Ancak banka, eski CEO’suna geçtiğimiz yıla ait 1 milyon dolarlık bonus ödemesini yapmaya devam ediyor. Bu duruma İngilizler büyük öfke duyuyor.



’Hırsızlar’ yazdılar



İşte bu nedenle göstericilerin en önemli hedeflerinden biri RBS oldu. Royal Bank of Scotland binasının camlarını kıran ve içine giren göstericiler duvarlara sprey boyayla “Hırsızlar” yazdı. Polislere yumurta ve meyve atan göstericilerin 8’i tutuklandı.



Londra kuşatma altında



Güvenlik seviyesi en üst kademeye yükseltilen Londra neredeyse kuşatma altında. 10 bin 500 polis G-20’nin güvenliği için seferber edilirken, bütün izinler kaldırıldı, 5 ayrı şehirden güvenlik personeli takviyesi yapıldı. Şehirde G-20 için yapılan güvenlik harcamasının 10.7 milyon doları aşacağı belirtiliyor.



Mağazalar vitrin kapattı



Protestolar öncesi bölgedeki pek çok mağaza kepenk kapattı. Merkez Bankası binasının hemen yanındaki Gucci çözümü tüm vitrini boşaltmakta buldu. Ritz ve VW da mağaza vitrinlerini kırılmaktan kurtarmak için özel koruyucularla kapattırdı.



Ağır ateşte pişmiş kuzu kol yiyecekler



G-20 Zirvesi’ne katılan liderlere akşam sunulacak menü belli oldu. Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver’ın hazırladığı menüde liderlere başlangıç yemeği olarak, organik somon yanında deniz börülcesi, lahana, çeşitli sebzeler İrlanda ekmeğiyle servis edilecek. Ana yemek olarak ağır ateşte pişirilmiş kuzu kol, patates, yabani mantar ve nane sosu tercih edildi. Yemeğin sonunda tatlı olarak Bakewell turtası ve krema ikram edilecek. Vejeteryanların da düşünüldüğü menüde başlangıç yemeği keçi peyniri, ana yemek kereviz ve patates olacak. Liderlerin eşlerine de aynı menü, Downing Street 10 numaranın bir diğer salonunda sunulacak.



Domuz eti yok



BBC için hazırladığı Çıplak Şef programıyla ünlenen 33 yaşındaki Oliver, menüde domuz eti kullanmadı. Oliver’ın eşinin 3’üncü çocuğunu doğurmaya hazırlandığını yazan Daily Mail bebeğin sufle servisi yapılana kadar beklemesini diledi.



Bankacılara uyarı: Jean ve deri ceket giyin, anarşiste benzeyin



Londra’nIn finans merkezi City’de çalışanlara ’tebdili kıyafet’ alarmı verildi. 25 bin City çalışanına işyerleri tarafından dağıtılan bildirilerde 2 Nisan günü anarşist grupların saldırısından korunmak için işe gelirken tanınmalarını engelleyecek şekilde blue jean, koşu ayakkabısı, deri mont gibi giysileri tercih etmeleri, evrak ve bilgisayar çantası yerine sırt çantası taşımaları tavsiye edildi. JP Morgan ise kadın çalışanlarına sivri topuklu ayakkabı yerine çizme veya lastik bot giymelerini, marka gözlük yerine ise motosiklet veya bisiklet kaskı taşımalarını önerdi. Lloyds ve National Westminster gibi bazı kuruluşlar ise çalışanlarına özellikle zirve günleri olan 2 ve 3 Nisan’da işe gelirken öğle ve akşam yemeklerini de beraberlerinde getirmelerini, ofislere sabah girdikten sonra bir daha sokağa çıkamayacaklarını bildirdi.



Ücretsiz punk kostümü



Bu arada Holywood filimlerine ve tiyatro dünyasına kostüm vermekle tanınmış Londra’nın ünlü kostüm ve karnaval kıyafetleri firması ’Angels’, City çalışanlarına 2-3 Nisan günleri anarşist gruplara benzemeleri için ücretsiz kiralanmak üzere peruk ve Pank kıyafetleri dağıtacağını açıkladı.



Zirve günü kentin iş merkezinde güvenliği sağlayacak olan Scotland Yard özel timleri, iş çevrelerinin çalışanlarına yaptığı ’Anarşiste benzeyin’ uyarısından sonra olaylar sırasında gerçek anarşistleri ayıramayacağından endişe duyuyor.