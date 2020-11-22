G20 Zirvesi'nde ilk gündem pandemiden çıkış oldu: Aşı, ilaç ve testlerin adil dağılımı için anlaşma sağlandı

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en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar, ilaçlar ve testler adil dağılımını sağlamak üzere taahhütte bulundu. G20 ülkeleri, yoksul ülkelerin pandemiyle mücadelesine de destek olma sözü verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Reuters'ın ulaştığı bir G20 bildirisinde "Üyelerle birlikte, bütün insanlar için hesaplı ve eşit derecede erişilebilirliğin sağlanması için hiçbir adımdan kaçınmayacağız. Kapamlı aşılamanın bir küresel kamu yararı olarak rolünün farkındayız" ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan başkanlığında gerçekleştirilen iki günlük G20 zirvesinin ilk gününde gündem, pandemi bağlantılı sağlık ve ekonomik kriziydi. G20 ülkelerinin ajandasında ilk olarak Covid-19 pandemisinin küresel ekonomiyi sürüklediği derin resesyondan çıkmak vardı.

G20 liderleri pandeminin zengin ve yoksullar arasında uçurumu küresel anlamda büyütebileceğine dair endişelerini sundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yalnızca zenginlerin kendilerini koruyup normal hayata döneceği bir senaryoyu engellememiz gerekiyor" dedi. Avrupa Birliği, G20 liderlerine Koronavirüs'e karşı aşı, ilaç ve test için oluşturulan küresel Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator isimli gruba daha çok destekte bulunmaları çağrısı yaptı.