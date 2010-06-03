G-20 zirvesi başladı

T24- Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları hazırlık toplantısı Güney Kore'nin liman kenti Busan'da başladı.



Toplantıda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yetkililerinin, küresel ekonomik sistemde krizleri önlemeyi amaçlayan reformlara şekil vermesi planlanıyor.



G-20, 2008'deki küresel ekonomik krizden sonra küresel ekonomiyi yönetmek için yeni finansal yapı oluşturmaya çalışırken, bu çerçevede bankalara vergi uygulaması, gelecekte finansal krizlere karşı korunmada ne kadar sermayeye ihtiyaç duyulduğu konusunda yeni standartlar belirlenmesi ve gelişmekte olan ülkelere yardım için "finansal güvenlik sistemi" oluşturulması hedefleniyor.



G-20 yetkilileri bütçe açıklarının nasıl hızla azaltılacağı üzerindeki anlaşmazlıklar ve küresel ekonomide dengenin sağlanması konularını ele alacak.



Gelecekteki krizlerde kurtarmaların bedelini ödemek için bankalara vergi getirilmesi önerisine ABD ve Avrupa sıcak bakarken, küresel krizde bankaları etkilemeyen Kanada ve Avustralya gibi ülkeler bu öneriye karşı çıkıyor.



ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, Busan'a hareketinden önce Washington'da yaptığı açıklamada, G-20'nin bankalara vergi getirilmesi konusunda anlaşacağını düşünmediğini söyledi.



Bankacılık sisteminde güçlü sermaye koşuluna ihtiyaç olduğu konusunda fikir birliği olduğunu söyleyen Geithner, G-20 ülkelerinin, kamu finanslarını küresel ekonominin düzelmesini engellemeyecek şekilde sürdürülebilir yönde desteklemede kullanılmasında anlaşması gerektiğini ifade etti.



Geithner, "IMF'nin dediği gibi, bu mali reformların büyüme dostu şeklinde olmasını istiyoruz" dedi.



Maliye bakanları ne dedi?



Bu arada Hindistan Maliye Bakanı Pranab Mukherjee, Avrupa'nın borç sorununun kaygı vergici olduğunu belirterek, "Bu sorun bir bütün olarak Avrupa'nın toparlanmasını etkiliyorsa, daha sonra küresel ekonominin toparlanmasını etkiler" dedi. Mukherjee, Avrupa'nın borç krizinin toplantıda mutlaka tartışılması gerektiğini söyledi.



İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, yüksek bütçe açıkları olan ülkelerin bu açıkların üstesinden gelebileceği konusunda güvence vermesi gerektiğini belirtti. Osborne, "Sermaye fazlası olan ülkelerin ayrıca küresel büyümeye katkıda kendi rollerini oynamaya ihtiyacı bulunuyor ve bu Güney Kore'deki tartışmaların önemli meselelerinden biri olacak" diye konuştu.



Kanada Maliye Bakanı Jim Flaherty de çıkış stratejilerinin uygulanmasında ileri gitmenin zamanının geldiğini düşündüğünü belirtti.



Gelecekte finansal kurtarmalarda bankalara vergi konulması fikrine karşı olduklarını yineleyen Flaherty, G-20 ülkelerinin finansal sektörde reforma dikkat kesilmeye, sermaye ihtiyaçlarına odaklanmaya ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.



Busan kentinde 4-5 Haziran'da düzenlenecek G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, Kanada'nın Toronto kentinde 26-27 Haziran'da toplanacak G-20 liderler zirvesinin gündemi kısmen belirlenecek.



G-20 ülkeleri küresel üretimin yüzde 85'ini oluşturuyor. Öte yandan, Busan'daki toplantıda Türkiye'yi Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan temsil edecek.