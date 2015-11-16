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G20 yemeğinde garsonlardan senkronize servis

Liderler "Küresel Isınma ve Mülteci Krizi" konulu çalışma yemeğinde terörizm ve mülteci krizini ele almak üzere bir araya geldi

16 Kasım 2015 10:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Küresel Isınma ve Mülteci Krizi" konulu çalışma yemeğine ülke liderleriyle bir araya geldi. Yemek sırasında liderlerin yanında aynı anda servis yapan garsonlar ise sıradışı bir görüntüye neden oldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre; G20 Antalya Liderler Zirvesi’nin ilk günün akşamındaki çalışma yemeğinde terörizm ve mülteci krizi ele alındı. Toplantının başlarında dikkat çeken noktalardan biri her liderin yanı başında bulunan garsonlardı. Aynı anda servis için liderlere hizmet eden garsonların sıradışı görüntüsü dikkat çekti.

Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafına imza attı.

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