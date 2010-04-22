G-20 ülkelerinden istihdam odaklı öneri paketi

G-20 ülkelerinin çalışma bakanları toplantısında, ekonomilerde istihdam politikalarının odak noktası haline getirilmesi isteği ortaya çıkarken, küresel ekonomik krizin dünya genelindeki çalışanlar ve ailelerine getirdiği zorluklarla mücadelede ülkelere tavsiyeleri içeren 5 maddelik öneri paketi hazırlandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, ABD Çalışma Bakanlığında düzenlenen iki günlük G-20 çalışma bakanları toplantısı sona erdi.

Toplantının sonucunda, küresel ekonomik krizin dünya genelindeki çalışanlar ve ailelerine getirdiği zorluklarla mücadelede, ülkelere tavsiyeleri içeren 5 maddelik öneri hazırlandı.

Toplantının ardından ABD Çalışma Bakanı Solis'in başkanlığında G-20 ülkelerinin temsilcileri, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Barack Obama tarafından kabul edildi. Heyet, Obama'ya bu 5 maddelik öneriyi sundu.

Bu öneriler, G-20 ülkelerinin çalışma bakanları tarafından kendi ülkelerinin liderlerine de iletilecek.



-STRATEJİLERİN MERKEZİNDE İSTİHDAM-



Toplantı sonucunda ortaya çıkan 5 maddelik öneriler şöyle:

-''Sürdürülebilir iyileşme ve gelecekteki büyümeyi sağlamak için yeni iş yaratımını hızlandırmak,

-Sosyal koruma sistemlerini güçlendirmek ve kapsayıcı aktif çalışma piyasası politikasını teşvik etmek,

-Ulusal ve küresel ekonomik stratejilerin merkezinde fakirliğin azaltılması ve istihdamın yerleştirilmesi,

-Ülkelerin halkları için iş kalitesinin artırılması,

-Gelecekteki fırsat ve zorluklara karşı iş gücünü hazırlamak.''



-''BERABER ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ''-



ABD Çalışma Bakanı Solis de düzenlediği basın toplantısında, ''İnsanlarımıza yeterli derecede iyi işler yaratan sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi yeniden sağlanmak ve krizi atlatmak, ülkelerimizin yalnız başına yapabileceği bir şey değil. Bunlar, küresel ekonomi ile bütünleşik ve bizler beraber çalışmak zorundayız'' dedi.



-TÜRKİYE BU ÖNERİLERİN ÇOĞUNU UYGULUYOR-



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmeleri nedeniyle toplantıya katılamaması nedeniyle Türkiye'yi Müsteşar Birol Aydemir temsil etti.

Aydemir, G-20 çalışma bakanları toplantısından ekonomilerde, ''istihdam politikalarının odak noktası haline getirilmesi isteğinin ortaya çıktığını'' belirterek, ''Gelişmiş ülkelerin krizle mücadelede uyguladıkları istihdamı koruma ve artırma programlarının bir çoğunu biz uyguluyoruz'' dedi.

Türkiye'nin uyguladığı bazı politikaların krizle mücadelede çok etkili olduğunu vurgulayan Aydemir, ''Ama özellikle istihdam hizmetleri, işgücü piyasasının geliştirilmesi ve korunması konusunda daha yapmamız gereken epeyce iş var'' diye konuştu. (aa)