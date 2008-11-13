G-20 ülkeleri krize çözüm için cumartesi toplanacak

G-20 grubu ülkelerinin, küresel finans krizine karşı çözüm yollarını ve finans sisteminin rehabilitasyonuna yönelik önerileri tartışacağı zirve toplantısı, ABD Başkanı George W. Bush'un ev sahipliğinde cumartesi günü yapılacak. Zirvede Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.



Başkan Bush, zirve için Washington'a gelen konukları için cuma akşamı Beyaz Saray'da bir çalışma yemeği verecek.



Cumartesi de zirve çalışmaları, gün buyunca Ulusal Bina Müzesinde devam edecek. Zirvenin kapanışında ortak bir açıklama yayımlanması bekleniyor.



Erdoğan, zirve dışında yarın (cuma) Brookings Enstitüsü ve Ulusal Basın Kulübünde birer konuşma yapacak.



Bu arada zirve konusunda gazetecilere bilgi veren ABD'nin uluslararası işlerden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Dave McCormick, Türkiye'nin katılımına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin zirvede yer alacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.



McCormick, "Türkiye'nin katılmasından dolayı memnunuz. Türkiye, G-20'nin bir üyesi ve G-20'nin bütün liderlerini davet ettik. Türk liderinin ve diğer liderlerin, tartışmaya katkıda bulunmalarını ve ilkelerin ve bu ilkeleri uygulayacağımız eylemlerin belirlenmesine yardım etmelerini bekliyoruz" dedi.



McCormick, Washington'daki zirvenin, daha sonra devam edecek toplantılar dizisinin ilk parçasını oluşturacağını kaydetti.



G-20'nın üyeleri arasında, aynı zamanda sanayileşmiş ülkeler grubu G-7'yi oluşturan ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'nın yanı sıra Türkiye, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği yer alıyor.



Zirveye, ABD Başkanlığına seçilen ancak göreve 20 Ocak 2009'da başlayacak olan Barack Obama katılmayacak.

