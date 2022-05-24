G20 ülkeleri içinde en yüksek gıda enflasyonu Türkiye'de

Tarımsal girdilerde yaşanan maliyet artışları gıda enflasyonunda patlamaya yol açtı. Gübre ve bitki ilaçlarının fiyatı çok sert yükselirken, ambalajlamadan enerjiye ve nakliyeye kadar tüm önemli girdilerin maliyeti yükseliyor. Bu da kaçınılmaz olarak küresel çapta raflara yansıyor.

Gıda enflasyonu tüm dünyada etkili olurken, yaşanan bu artışlardan Avrupa ülkeleri dışında kalan ülkelerde kendini çok daha fazla hissettiriyor.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre G20 ülkeleri içinde mart ayında en yüksek gıda fiyat artışı yüzde 60-70 ile Türkiye ve Arjantin’de yaşandı. Ulusal istatistiklere göre, Rusya, Meksika ve Brezilya gibi ülkelerdeki gıda fiyatları mart ayında yüzde 10-20 arttı.

Gıda enflasyonu Ortadoğu ve Sahra Altı Afrika'daki ülkeler için de büyük bir tehdit haline geldi. Avrupa ve Kuzey Amerika'da da enflasyonist baskılar ciddi oranda arttı. Kuzey Amerika’da Avrupa’ya göre daha büyük bir artış yaşanırken, Avrupa kendi içinde ayrıştı. 2022 yılının ilk çeyreğinde gıda fiyatlarındaki artışlar Fransa ve İrlanda'da yüzde 2.5 iken bazı Doğu Avrupa ülkelerinde ve Baltık ülkelerinde yüzde 10'dan fazla oldu.

ABD ve Kanada'daki gıda enflasyonu AB ortalamasına göre nispeten yüksek seyrediyor. ABD'de hububat fiyat endeksi nisan ayında yüzde 10.8'e ulaştı.

Henüz zirve yapmadı

Nisan ayında Euro Bölgesi'nde genel enflasyon, başta enerji ve ulaştırma fiyatlarındaki şok nedeniyle yüzde 7.5’e yükseldi.

ING Research tarafından hazırlanan raporda, Euro Bölgesi'nde gıda enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 6 civarında seyredeceği tahmin ediliyor. ING’nin raporuna göre Unilever, Danone, Lactalis ve Nestlé gibi şirketlerin hepsi girdi masraflarının bu yıl yüzde 10-15 oranında artmasını bekliyor.