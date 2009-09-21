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Ekonomi

'G-20, sorumlu küreselleşme gündemi oluşturmalı'

Dünya Bankası Başkanı Zoellick, G-20 ülkelerinin, 'sorumlu küreselleşme' gündemi oluşturması gerektiğini söyledi.

21 Eylül 2009 03:00

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, G-20 ülkelerinin, finansal istikrar, kalkınma ve dengeli büyümeyle bağlantılı 'sorumlu küreselleşme' gündemi oluşturması gerektiğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ''G-20'nin sorumlu küreselleşme konusunda konuşmasını istiyorum. Bu dengeli büyüme, finansal istikrar, iklim değişikliği ve kendilerinin sebep olmadığı ekonomik şoklarla başetmede ülkelere yardım olanağı sunma önerisi dahil yoksullara yardımla ilgili olacak'' dedi.

Bu yılın geri kalan kısmında ekonominin iyi olabileceğini ve hatta beklentileri aşabileceğini ifade eden Zoellick, '2010 yılı için ise çok fazla kaygılıyım. iki kez dip tahmini yapmıyorum ancak, henüz tehlikeyi atlatmadık' ifadesini kullandı.

Gelecek yıl mali teşvikler azaldığında özel talebin durgunluğu gidermede yeteri kadar güçlü olup olmayacağının açık olmadığını belirten Zoellick, daha fazla borçlanabilecek orta gelirli ülkelerin finansa erişimini garanti ederek yeni kaynaklar yaratılmasına yardımcı olabileceklerini kaydetti.

G-20 ülkelerinin liderleri 24-25 eylülde ABD'nin Pittsburgh kentinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecekler.

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