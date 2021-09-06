G20 Sağlık Bakanları Toplantısı sona erdi: Yoksul ülkelere daha fazla Covid-19 aşısı gönderilmesini içeren bildiri kabul edildi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Sağlık Bakanları Toplantısı, yoksul ülkelere desteğin artırılması ve söz konusu ülkelere daha fazla Covid-19 aşısı gönderilmesini içeren "Roma Bildirisi"nin kabul edilmesi ile sona erdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da 2 gün süren G20 Sağlık Bakanları Toplantısı sona erdi. Toplantıda yoksul ülkelere desteğin artırılması ve söz konusu ülkelere daha fazla Covid-19 aşısı gönderilmesini içeren "Roma Bildirisi" kabul edildi.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, dünyadaki aşı eşitsizliğinin çok fazla olduğunu ve sürdürülebilir olmadığını belirterek, dünyanın bir kısmının aşısız bırakılmasının yeni mutasyonlara neden olacağını ve herkese zarar vereceğini söyledi.

"Mesajımız çok açık, aşı kampanyasında kimse geride bırakılmamalıdır" ifadelerini kullanan Speranza, "En güçlü ülkeler önemli kaynaklara yatırım yapmaya ve en kırılgan olanlara aşı göndermeye kararlılar. Bu sistemi ikili olarak ve COVAX'tan başlayarak uluslararası platformlar aracılığıyla güçlendirmeliyiz" dedi.

"Aşıyı tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz ve gerekli yatırımları yapacağız"

Speranza, "Aşıyı tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz ve gerekli yatırımları yapacağız. Yeterli olacak mı? Daha fazlası gerekecek mi? Dünya ülkeleri bu yönde taahhütte bulunuyor" dedi.

Toplantının ardından yayınlanan 11 sayfalık bildiride yeni bir mali taahhütte bulunulmazken, Speranza bu konuların ekim ayında yapılacak olan G20 Sağlık ve Ekonomi Bakanları'nın ortak toplantısında ele alınabileceğini aktardı. Speranza, "Masaya koyduğumuz araçları finanse edecek kaynakları bulmak için belirleyici bir fırsat olacak" dedi.

Speranza, yoksul ülkelerin de kendi ülkelerinde aşı üretmelerine yardımcı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Dozları aktarmak yeterli değil. Dünyanın diğer alanlarını metodolojileri ve prosedürleri üretebilir, paylaşabilir hale getirmeliyiz" dedi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) verilerine göre 2021'in sonuna kadar düşük gelirli ülkeler için 2 milyar doz sağlama hedefine rağmen COVAX kapsamında 139 ülkeye 230 milyondan biraz fazla Covid-19 aşı dozu teslim edildi.