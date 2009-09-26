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Dünya

G-20 protestolarında 83 gözaltı

G-20 zirvesi sırasında gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında 83 kişinin gözaltına alındı.

26 Eylül 2009 03:00

ABD'nin Pittsburgh kentinde yapılan G-20 zirvesi sırasında gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında 83 kişinin gözaltına alındığı, olaylı geçen gösteriler sırasında 50 bin doları aşan maddi zararın meydana geldiği bildirildi.

Polis yetkilileri, gösteriler sırasında kentin Oakland semtinde bulunan Citizens Bank şubesinin camlarının bir kişi tarafından kırıldığını, tüm kentte meydana gelen zararın 20 bin dolarlık kısmından da sadece bu kişinin sorumlu olduğunu söyledi.

Zirvenin sona ermesine paralel olarak gösterilerin de sona ermesiyle kentte durumun normale dönmeye başladığını belirten yetkililer, bazı yollarda bulunan barikatların kaldırılmasına ve daha önce trafiğe kapanan yolların açılmaya başlandığını kaydetti.

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