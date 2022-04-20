G-20'de Rus Bakanın konuşması sırasında diğer bakanlar salonu terk etti

Washington'da düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil birçok bakan salonu terk etti.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi. ABD basınında yer alan habere göre, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği belirtildi.



Ukraynalı yetkililer de Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

ABD, Rusya'nın katıldığı G-20 toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı