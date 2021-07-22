G20 Çevre Bakanları toplantısı İtalya'nın Napoli kentinde başladı

G20 ülkeleri Çevre, İklim ve Enerji Bakanları toplantısı, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Napoli kentinde başladı.

Evrensel'in aktardığına göre İki gün sürecek toplantının açılış konuşmasında İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani "Bu zirve, yürekli, ortak ve acil küresel eylem gerektiren ve halen de bunu talep eden benzeri görülmemiş koşullarda yapılıyor" dedi. Suudi Arabistan ve Endonezya Çevre Bakanları da birer konuşma yaptı.

İki gün sürecek zirvede, G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün "Koruma ve Yönetme için Doğal Bir Sermaye" ve "Sürdürülebilir ve Döngüsel Kaynak Kullanımı İçin Ortak Çabalar" başlıklı konularda yapılacak oturumlarda konuşacak.

G20 Liderler Zirvesi 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Roma'da düzenlenecek.

G20 toplantısı nedeniyle kentte gün boyu farklı noktalarda protestolar düzenlemesi bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, sabah saatlerinde bir grup çevre hakları savuncuları kentin doğusundaki A3 karayolunda bir kavşağı trafiğe kapattı. Hak savunucuları, G20'nin çevre konusunda “ikiyüzlü” hareket ettiğini ve sadece çokuluslu şirketlerin çıkarlarını koruduğunu belirterek tepki gösteriyor.