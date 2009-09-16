TEKGIDA- İŞ Sendikası, ABD'den savunma silahı alınması ile ilgili gelişmelere tepki gösterdi.



Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu halkın füzeye değil, ekmeğe ihtiyacı var. Füzeler düşmanlık biriktirmekten başka bir işe yaramıyor. Füzeler karın doyurmuyor” denildi

TEKGIDA-İŞ Sendikası, ABD'den savunma silahı alınmasına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Bu halkın füzeye değil, ekmeğe ihtiyacı var. Füzeler düşmanlık biriktirmekten başka bir işe yaramıyor. Füzeler karın doyurmuyor” denildi.



TEKGIDA-İŞ Sendikası’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ABD’den 7.8 milyar dolar değerinde savunma silahları alacağına ilişkin haberlerin camiada tepkiye yol açtığı belirtildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



“Daha birkaç ay öncesinde bu hükümet değil midir ki, mali yetersizliği gerekçe gösterip, işsizler için birikmiş fona el koymuş, işsizin bile cebine el atmıştır. Madem silaha verecek paranız vardı, niye işsizin fonuna el attınız?

Türkiye açlık ve yoksulluk içinde kıvranırken, işsizlikte dünya rekorları kırarken, yeni iş sahası, yatırım için taş üstüne taş konmazken, dahası son doğal felaketlerle onbinlerce insan işsiz, evsiz, eşyasız kalmışken, hangi hakla ve gerekçeyle milyarlarca doları, kimi kimden koruyacağını anlamadığımız bir füze sistemine yatırıyor? Bu soruların cevabı yoktur. Bu kıtlıkta, bu yoksullukta savaşa değil, barışa yatırım yapılmasını istiyoruz. Milyarlarca doların ABD’nin silah baronlarına değil, kendi ülkemizin ihtiyaç sahiplerine aktarılmasını istiyoruz.”

