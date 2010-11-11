-FÜZE ÜRETİCİLERİNİN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR ANKARA (A.A) - 11.11.2010 - Füze üreticisi MBDA Şirketi Sorumlu Yöneticisi Antonio Perfetti, hava savunma sistemi geliştirmek için ROKETSAN, ASELSAN ve AYESAŞ firmalarıyla çerçeve anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Dünyanın altıncı büyük savunma şirketi olan İtalyan Finmeccanica'in Türkiye irtibat ofisi, Eskişehir yolundaki Via Tower İş Merkezi'nde açıldı. Finmeccanica'nın Türkiye irtibat ofisinin açılışı sebebiyle basın toplantısı düzenleyen MBDA Şirketi Sorumlu Yöneticisi Antonio Perfetti, Türkiye'de ilgilendikleri savunma projeleri olduğunu belirterek, savunma sanayiinde işbirliğine yönelik olarak Türkiye'deki ASELSAN ve ROKETSAN, AYESAŞ firmalarıyla çerçeve anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Perfetti, bir gazetecinin, çerçeve anlaşmasının muğlak olup olmadığına ilişkin sorusuna, ''imzalanan çerçeve anlaşmanın muğlak olduğunu söyleyemeyiz, belirli bir yol haritası öngörülüyor. Nihai anlaşma olduğu zaman eş güdüm ve işbirliği anlaşmaları da olacaktır'' yanıtını verdi. Perfetti, rakip firmaların da benzeri çerçeve anlaşma yapabileceği yönündeki bir soruya verdiği yanıtta, ''rakip şirketlerin ne yaptığını şu anda bilmiyoruz. Kendi şeffaf ve net prosedürlerimiz içinde kendi yolumuzu takip ediyoruz'' ifadesini kullandı. Perfetti, Türk savunma sanayiindeki ASELSAN ve ROKETSAN, AYESAŞ ortaklarının tesadüfen seçilmiş olmadığını, ortakların en üst bilgi ve tecrübeye sahip, başarılı geçmişi bulunan firmalar olduğunu kaydetti. MBDA ortaklığında, sadece İtalyan mevcudiyetinin bulunmadığını, EUROSAM çerçevesinde bir araya gelen birikimlerin oluşturduğu bir sistem yapısına sahip bulunduğunu anlatan Perfetti, EUROSAM'ın Fransız Thales ile İtalyan MBDA şirketlerin eşit hisseye sahip olduğu bir Avrupa ortaklığı olduğuna işaret etti. Türkiye'yi olası füze saldırılarına karşı koruyacak olan hava savunma sistemi projesi ihalesine ABD, Rusya ve Çin hükümetlerinin onayladığı füze sistemlerinin yanında, Avrupa'dan Eurosam'ın da ilgilendiği belirtiliyor.