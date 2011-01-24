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Dünya

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN KOMUTASI MARTTA GÖRÜŞÜLECEK BRÜKSEL (A.A)

24 Ocak 2011 20:02

-FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN KOMUTASI MARTTA GÖRÜŞÜLECEK BRÜKSEL (A.A) - 24.01.2011 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, NATO'nun Lizbon Zirvesi'nde onaylanan füze savunma sisteminin komuta ve kontrol yapısının mart ayındaki savunma bakanları toplantısında ele alınacağını söyledi. Rasmussen, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, "Füze savunma sistemimizle ilgili komuta, kontrol ve danışma mekanizmalarını tartışacağız. Bu mekanizmaların NATO merkezli füze savunma sisteminde nasıl tasavvur edilebileceği gündemimizde olacak. Bu kapsamda bizim düşüncelerimiz hakkında bilgilenmeleri için Rusya'ya karşı tam şeffaflığı güvence altına alacağız" dedi. Lizbon Zirvesi'nde kararlaştırıldığı şekilde Avrupa'ya füze tehditleri konusunda Rusya'yla karşılıklı değerlendirme sürecini başlatmak üzere olduklarını belirten Rasmussen, bu konuda Rusya'yla ortak tatbikatlar dahil pratik işbirliği yapmak istediklerini tekrarladı. Rasmussen, NATO ve Rusya'nın "iki bağımsız ama koordineli füze savunma sistemine sahip olacağını" belirtti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, NATO saha füze savunma sisteminde ilk operasyonel kapasiteye ulaşılması vesilesiyle birkaç gün içinde Almanya'da bir gösteri yapılacağını bildirdi. "Bu önemli bir adım çünkü bu sistem askerlerimizi füze saldırılarından koruyacak" diyen Rasmussen, bu sayede Lizbon Zirvesi'nde kararlaştırıldığı şekilde tüm NATO toprakları ve nüfusunun füze savunması altına alınması hedefinin gerçekleştirilmesi yolunun açıldığını dile getirdi.

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