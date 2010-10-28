-FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ TÜM NATO ÜLKELERİYLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR WASHINGTON (A.A) - 28.10.2010 - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin NATO bünyesinde kurmak istediği füze savunma sistemiyle ilgili yalnız Türkiye ile değil, tüm diğer NATO ülkeleriyle görüştüğünü belirterek, bunun sadece Türkiye, NATO ve ABD arasında bir olay gibi yansıtılmasının yanlış olduğunu söyledi. Tan, büyükelçilikte basın mensuplarıyla sohbet toplantısında, ABD'deki ara seçim sonuçlarının Türkiye'ye olası etkisiyle ilgili soru üzerine, ABD Kongresini bir bütün olarak gördüklerini söyledi. Tan, "Tüm temsilcilerle senatörlerle, onları Türkiye hakkında daha iyi bilgilendirebilmek, konularımızı daha iyi anlatabilmek, Türk-Amerikan ilişkilerine katkılarını daha fazla alabilmek bakımından çalışacağız. Kongre ile temaslarımızı en yoğun şekilde devam ettireceğiz" dedi. Wikileaks'te yayımlanan bazı belgelerde Türkiye ile ilgili konuların da olduğunun belirtilmesi üzerine Tan, konunun ilgili makamlarca değerlendirildiğini söyledi. Tan, bir soru üzerine, Türkiye ile ABD'nin çok eski müttefik olduğunu, iki ülke arasında "meselelerin temelinde hiçbir anlaşmazlık olamayacağını" vurgulayarak, yalnızca bazı konularda yöntem farklılıklarının bulunduğunu kaydetti. Tan, "Ama hedefimiz aynı, gideceğimiz nokta aynı. Yöntem bizim yöntemimiz de olsa Amerikalıların da yöntemi olsa varacağımız hedef aynı" diye konuştu. -"FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ, AMERİKA İLE İKİLİ BİR MEVZU DEĞİL"- Büyükelçi Tan, füze savunma sistemiyle ilgili soru üzerine, konuyla ilgili sadece Türkiye'nin ABD ile müzakere süreci içinde olduğu gibi bir hava yaratıldığını, bunun doğru olmadığını söyledi. "ABD'nin NATO için önerdiği bu sistem daha henüz NATO'nun kendisi tarafından kabul edilmedi" diyen Tan, Lizbon Zirvesi'nde siyasi bir karar alınacağını, ondan sonra sistemin nasıl şekilleneceği ve nasıl inşa edileceğinin kararlaştırılacağını anlattı. Tan, "Daha önümüzde çok uzun bir süreç var. Yarın, öbür gün bazı adımların atılması söz konusuymuş gibi, sanki belirli bir hedefi varmış gibi anlayışla yaklaşılması yanlıştır" dedi. ABD'nin bu konuyu yalnız Türkiye ile değil tüm diğer NATO ülkeleriyle de görüştüğünü hatırlatan Tan, bunun sadece Türkiye, NATO ve ABD arasında bir olay gibi medyada yansıtılmasının yanlış olduğunu kaydetti. Tan, bir soru üzerine, NATO'da alınacak kararda Türkiye'nin de oy kullanacağını belirterek, "O konuda Amerikalılarla ve diğer NATO müttefikleriyle elbette, NATO bağlamında sık sık görüşüyoruz. Çünkü bu NATO çerçevesi içinde olacak bir hadise. Amerika ile ikili bir mevzu değil" ifadesini kullandı. "Türkiye'nin milli savunma projesini NATO ile ilişkilendirme gibi bir durumunun sözkonusu olup olmadığına" yönelik bir soru üzerine Tan, "Onu da bu NATO projesi içinde, (çünkü bir NATO ülkesiyiz neticede) bununla uyumlaştırma gayretimiz var, konuştuğumuz konular içerisinde bu da var" dedi.