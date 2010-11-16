-FÜZE SAVUNMA KALKANI KONUSUNDA ANLAŞMA YAKIN WASHINGTON (A.A) - 16.11.2010 - ABD ve NATO'daki müttefiklerinin, Avrupa'da oluşturmak istedikleri füze savunma kalkanı konusunda bir anlaşmaya yakın oldukları bildirildi. Adlarını açıklamak istemeyen bazı ABD'li yetkililer, böyle bir anlaşmaya varılmasının, ABD-NATO askeri ilişkilerine yeni bir güç ve kararlılık kazandıracağını ve ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya ile ilişkileri geliştirme siyaseti için de bir test olacağını belirttiler. Yetkililer, sözkonusu anlaşmanın, muhtemelen Cuma günü Portekiz'in başkenti Lizbon başlayacak ve iki gün sürecek (19-20 Kasım) NATO zirvesinde mühürleneceğini ifade ettiler. Yetkililer, bu anlaşmanın, NATO'nun, soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya çıkan "Yeni STratejik konsept" belgesinin bir parçası olacağının altını çizdiler. Lizbon'da düzenlenecek, Obama ve NATO'nun 27 devlet ve hükümet başkanlarını biraraya getirecek olan zirvede, "Yeni Stratejik Konsept" belgesinin kabul edilmesi bekleniyor. Zirveye katılanlar, İttifakın Afganistan'daki varlığının geleceğinden füze kalkanına, Rusya ile ilişkilerden, savunma harcamalarının yeniden yapılandırılmasına kadar son derece kritik konularda karar alacak ve NATO'nun bugün karşı karşıya olduğu birçok soruna çare bulmaya çalışacak. Cumartesi günü, Obama, NATO-Rusya Konseyi toplantısı çerçevesinde biraraya geleceği Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ile füze kalkanı konusunu ele alacak. ABD'nin Avrupa'ya yerleştirmeyi planladığı füze kalkanı, Moskova ile NATO arasındaki ilişkilerin bel kemiğini oluşturuyor. ABD, İran tehdidine karşı kalkanın koruma sağlayacağını düşünürken, Moskova Tahran'dan herhangi bir tehdit olmadığına inanıyor. Haber Türk televizyonunda yayımlanan "Basın Kulübü" programına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO'nun kuracağı füze savunma sistemiyle ilgili Türkiye'nin, herhangi bir komşu ülkeyi "tehdit tanımlaması ya da hedef tanımlaması" içinde görmek istemeyeceğini bildirdi. Davutoğlu, "Herhangi bir üye ülke şunu derse, 'biz x ülkesinden tehdit algılıyoruz'. Bu tehdide karşı tavır almak bütün üyelerin sorumluluğundadır, ancak bugün böyle bir tehdit söz konusu değil" dedi. -FÜZE SAVUNMA KALKANI- Füze savunma sistemi konusu, ABD Başkanı Ronald Reagan dönemine (1981-1989) kadar uzanıyor. "Yıldız Savaşları" olarak da adlandırılan bu proje, ABD'yi bir olası füze saldırısına karşı koruyacak bir sistemin geliştirilmesini amaçlıyor. Yıllar sonra Başkan George W. Bush, bu projeyi yeniden canlandırmış ve 2008 NATO Bükreş zirvesinde müttefiklerinin desteğini de sağlamış, ancak iktidardaki ömrü projeyi tamamlamaya yetmemişti. Ruslar, proje çerçevesinde, savunma silah ve radarlarının Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmasına itiraz etmişlerdi. Bush'tan sonra Beyaz Saray'a seçilen Barack Obama ise hem Rusya ile ilişkileri geliştirmek, hem İttifak içindeki endişeleri gidermek amacıyla projede köklü değişikler yaptı, Doğu Avrupa'da konuşlandırmadan vazgeçti ve hayata geçirilme süresini evrelere bölerek uzattı. Obama, öte yandan, konuyu bir ABD girişimi olmaktan çıkartıp, NATO projesi haline getirdi. Sistemin amacı, NATO ülkelerinin nüfus ve topraklarını olası bir füze saldırısına karşı korumak olarak biliniyor.