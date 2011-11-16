-Füze saldırısında 2 Taliban komutanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 16.11.2011 - Amerikan insansız uçaklarının, Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Güney Veziristan'da düzenlediği füze saldırısında öldürülen 18 kişiden ikisinin Pakistan Taliban Örgütü (TTP) komutanlarından Abdül Nasır ve Abdul Muhlis olduğu bildirildi. Yerel yetkililer, TTP komutanlarının geçen yıl Amerikan saldırısında öldürülen TTP lideri Hakemullah Mesud'un aşiretinden olduklarını söylerken, ABD insansız uçaklarının hedefindeki evde 25 kadar TTP militanının barındığını belirtti. Yetkililer, son saldırının daha önceki saldırılara göre daha yüksek can kaybına yol açtığını, ölü sayısının artmasının beklendiğini kaydetti. ABD, Taliban ve El Kaide militanlarının yuvalandığı yerlerin başında gelen Güney ve Kuzey Veziristan bölgelerine 2008 yılından beri yüzlerce saldırı düzenledi. ABD Başkanı Barack Obama daha önce, Pakistan'ın kuzeybatısını ''dünyanın en tehlikeli bölgesi'' olarak nitelendirmişti. ABD saldırıları Pakistan kamuoyunda egemenlik haklarının ihlali olarak yorumlanırken, ülkede ABD karşıtlığının yükselmesine neden oluyor.