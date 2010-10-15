-''FÜZE KALKANININ TÜRKİYE'YE KURULMASI BELİRSİZ'' ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Füze Kalkanı Projesi'nin Türkiye'ye kurulup kurulmayacağının henüz belli olmadığını belirterek, NATO'nun hiçbir ülkeyi hedef alan bir teşkilat olmadığını söyledi. Gönül, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, TSK personelinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin protokol imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Füze Kalkanı Projesi görüşmelerinde, Türkiye'nin, İran ve Suriye'nin tehdit olmaktan çıkartılması konusunda bir isteği olup olmadığının sorulması üzerine Gönül, bunların NATO savunma sistemiyle ilgili konular olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin herhangi bir ülkeyi hedef alma konusunda görüşünün olamayacağını kaydetti. Bakan Gönül, NATO'nun savunma konusunda ne gerekiyorsa, o kararı, hep beraber alacağını belirtti. Füzelerin nereye kurulacağı yönündeki soru üzerine Gönül, ''Müzakereler devam ediyor, Türkiye'ye kurulup kurulmayacağı da belli değil'' diye konuştu. Bir gazetecinin Yüksek Askeri Şura'da ihraç edilen bin 700 askerin uyum yasası beklediklerini ifade ederek, bu konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın bir çalışma yapıp yapmadığını sorması üzerine Gönül, uyum yasalarının Başbakanlıkça hazırlandığını, kendilerinin de katkıda bulunduğunu belirtti. Tek tip askerlik konusundaki soru üzerine de Gönül, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Gönül, konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığınca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek brifingin tarihinin belli olup olmadığı sorusuna da Genelkurmay'ın Başbakan'a müsait olduğunda brifingi arz edeceği yanıtını verdi. Bir milletvekilinin, Genelkurmay'da ''İsrail odası'' olduğu konusunda bir sorusu bulunduğunu da hatırlatan Gönül, Genelkurmay'da ''İsrail odası'' diye bir oda bulunmadığını kaydetti. Milli Savunma Bakanı Gönül, ''Genelkurmay'ın İsrail ile ilgili herhangi bir elektronik istihbarat, herhangi bir özel, tek İsrail'e mahsus teşkilatı da yoktur. Vaktiyle bunlar gizlilik taşıyan bilgiler olduğu için kısa cevap verilmişti. Şimdi bunu açıkça söylemekte fayda görüyorum'' dedi. Bir gazetecinin, Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne terfileri olmayan üç generalle ilgili görüşünü gönderip göndermediğini sorması üzerine, Gönül, bu görüşün gönderildiğini bildirdi. Bakan Gönül, görüşün içeriği hakkındaki soruyu ise yanıtlamadı.