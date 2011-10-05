'Füze kalkanının amacı İsrail'i korumak'

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Türkiye'ye yerleştirilen füze savunma sisteminin, İsrail-İran arasında yaşanacak olası bir savaş durumunda İsrail'i korumayı amaçladığını öne sürdü.



Ahmedinejad, Türkiye'nin NATO'ya ait erken uyarı radar sistemine ev sahipliği yapma kararını eleştirdi. Türkiye'ye yerleştirilen radarların, İran'la silahlı çatışmaya girilmesi durumunda İsrail'i korumayı amaçladığını öne süren Ahmedinejad, radar sisteminin inşa edileceği Malatya'nın Kürecik ilçesinin, İran sınırına yaklaşık 700 km mesafede olduğunu belirtti.



'NATO dostunuz değil'



İran Cumhurbaşkanı, "Türk dostlarımıza yaptıklarının doğru olmadığını, bu sistemin kendi çıkarlarına olmayacağını söyledik. NATO üyesi olduğunuzun farkındayız, ama onlar sizin dostunuz değil" diye konuştu.



"Amaç bir gün (İsrail) bize karşı askeri bir eyleme girişirse, füzelerimizin işgal ettikleri topraklara ulaşmasını engellemek" dedi.

'İran tehdit olarak anılırsa anlaşma bloke olur'



Türkiye, sistemin belirli bir ülkeyi hedef almadığını kaydetmiş; İran'ın adı tehdit olarak anılırsa, anlaşmayı bloke edeceğini kaydetmişti. Pentagon sözcüleri, ABD'nin sene sonuna dek radar sisteminin kurulmuş olmasını umduğunu kaydediyordu.



Ahmedinejad canlı yayınlanan açıklamasında ülke tarihinin en büyük yolsuzluk skandalına da değindi. Bu skandala karışanların mutlaka yargılanıp cezalandırılması gerektiğini söyledi.



Bununla birlikte, skandala kendine yakın isimlerin ve yardımcılarının da karıştığı iddialarına sert şekilde karşı çıktı.



Dün de İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 2,8 milyar doları bulduğu söylenen yolsuzluk ve dolandırıcılık iddiaları konusunda kimseye hoşgörü gösterilmeyeceğini kaydetmişti. Olayla ilgili olarak 22 kişi gözaltına alındı.



