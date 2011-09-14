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Dünya

Füze kalkanı Romanya'da konuşlandırılacak WASHINGTON (A.A)

14 Eylül 2011 02:21

-Füze kalkanı Romanya'da konuşlandırılacak WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD, NATO füze savunma planı çerçevesinde Romanya'ya füze kalkanı konuşlandırılmasına ilişkin anlaşma imzaladı. Anlaşmaya Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Baconsçi ile imza koyan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Romanya'daki bir hava üssüne füze kalkanını yaklaşık 4 yıl içinde konuşlandırmayı beklediklerini söyledi. Anlaşmanın Amerikan Senatosu tarafından da onaylanması gerektiğine işaret eden  Clinton, ''Henüz imzalanan bu anlaşma, Romanya'yı NATO'nun gelişen füze savunma kapasitesinde önde gelen oyuncu durumuna getirecektir'' dedi. Clinton, bu anlaşmayla herkes için daha güvenilir ve korkusuz bir gelecek inşa ettiklerini belirtti. Anlaşma, ABD'nin Romanya'nın güneyindeki Deveselu Hava Üssü'nde bir tesis inşa etmesi ve tesisi idare etmesini öngörüyor. Tesisin 150 ila 200 Amerikalı askeri personelin yanı sıra hükümet görevlileriyle sivil görevlilere ev sahipliği yapması bekleniyor.

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