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''Füze Kalkanı Projesi'' protestosunda 13 gözaltı ÇANAKKALE (A.A)

25 Aralık 2011 21:27

-''Füze Kalkanı Projesi'' protestosunda 13 gözaltı  ÇANAKKALE (A.A) - 25.12.2011 - Çanakkale'de ''Füze Kalkanı Projesi''ni protesto etmek isteyen, polisin uyarısına rağmen dağılmayan 13 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, dünkü olayların ardından bazı grup üyeleri bugün de Barış Parkı ve cuma pazarı yakınlarında protesto için çadır kurmaya çalıştı.  Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgelerde, uyarılara rağmen dağılmayan 13 kişi gözaltına alındı. Kentte dün de ''Füze Kalkanı Projesi''ni protesto etmek isteyen çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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