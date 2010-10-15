-FÜZE KALKANI PAZARLIĞI LİZBON'DA SONUÇLANACAK ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, füze kalkanı projesiyle ilgili konunun karşılıklı müzakere edildiğini belirterek, ''Bunu çekince şeklinde değil, karşılıklı müzakerenin şartları olarak mütalaa etmek lazım'' dedi. Bakan Gönül, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, TSK personelinin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasına ilişkin protokol imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''F-35 savaş uçağı projesinde Türkiye'den ek maliyet için 4 milyar dolar istendiği'' yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Gönül, F-35'lerin belli bir üretim aşamasını geçirdiğini, her yeni projede olduğu gibi maliyetlerde artışlar olabileceğini söyledi. Gönül, ''Ama henüz daha nihai maliyet ortaya çıkmadı. Bu karşılanamayacak bir keyfiyet değil, bunu elbette icra komitesinde konuşacağız'' diye konuştu. Bu miktarları gazetelerin ifade ettiğini belirten Gönül, henüz kendilerine intikal etmiş kesin hesap bulunmadığını kaydetti. ''Diğer ülkelere de ek maliyet yüklenip yüklenmediği'' sorusu üzerine Bakan Gönül, projeyi 9 ülkenin birlikte yaptığına işaret ederek, gelişmelerin karar vericilerce müşterek olarak değerlendirildiğini dile getirdi. Bir gazetecinin, ''Füze kalkanı projesinde ABD'nin Türkiye'yi karar vermeye zorladığı yönünde haberlerin bulunduğunu'' ifade etmesi üzerine Vecdi Gönül, ''Hayır, öyle bir şey yok. Karşılıklı müzakere ediyoruz'' dedi. Füze kalkanının ilk olarak ABD'nin milli projesi olarak ortaya çıktığını anımsatan Gönül, projenin Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi. Milli Savunma Bakanı Gönül, söyle devam etti: ''Bütün NATO ülkelerinin de talebiyle, bu NATO Projesi haline geliyor. Şimdi bu nasıl NATO projesi olur, bunu karşılıklı görüşüyoruz. Müzakere aşamasında elbette karşılıklı görüşler serdediliyor. Bunu çekince şeklinde değil, karşılıklı müzakerenin şartları olarak mütalaa etmek lazım. Çünkü müzakere henüz bir sonuca ulaşmadı ki orada rezervasyon olsun. Müzakere Lizbon Zirvesi'nde neticeye ulaşacak. Burada tabii bizim için önemli bir husus, bizim de alçak, orta ve yüksek füze savunma sistemlerimiz var. Bunların bir kısmı milli, bir kısmı ortak üretim olarak sunuluyor. Bizim önem verdiğimiz hususlardan birisi de NATO Füze Kalkanı'nın bizim sistemimizi nasıl etkileyeceği, mümkünse bu sistemde bize maliyet bakımından nasıl fayda sağlayacağı. Çünkü bu da milyarların üzerinde bir projedir. Dolayısıyla NATO savunma kalkanının tam Türkiye'yi kapsaması halinde bu füze maliyetinde de önemli bir tasarruf sağlayabiliriz.''