-Füze kalkanı için eylem yapacaklar MALATYA (A.A) - 18.09.2011 - NATO füze savunma mimarisindeki erken uyarı radarının kurulacağı Kürecik bölgesindeki köy muhtarları tepki için eylem kararı aldı. Kürecik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile bazı sivil toplum örgütleri ve Kürecik bölgesindeki köyleri muhtarları, Kürecik Cemevi'nde bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantı sonunda füze kalkanını protesto etme kararı alan köy muhtarları, 2 Ekim'de bölgeye yürüyüş düzenlenmesi ve eylemlerin artırarak devam ettirilmesini kararlaştırdı. Toplantıya başkanlık eden Hüseyin Hazar, radar sisteminin Kürecik'e veya bir başka yere kurulmasını asla istemediklerini ifade ederek, buna engel olmak için çaba harcayacaklarını söyledi. Hazar, yapılacak toplantıdan çıkan sonuca göre şeklini belirleyecekleri eylem kapsamında 2 Ekim 2011 tarihinde radarın kurulacağı yere kadar yürüyeceklerini açıkladı.