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Füze kalkanı eylemine ileri demokrasi müdahalesi

Sosyalist Gençlik Derneği üyesi bir grup, Füze kalkanı projesini protesto için AK Parti Kadıköy İlçe...

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Sosyalist Gençlik Derneği üyesi bir grup, Füze kalkanı projesini protesto için AK Parti Kadıköy İlçe Teşkilatına pankart asmak istedi. Genç bir kadın polislerin sert müdahalasine tepki göstermek isteyince tartaklanarak yere yatırıldı.

AK Parti ilçe binası önünde arbede!

Binanın önüne saat 13.00 sıralarında elindeki poşetle gelen iki eylemci, polisler tarafından durdurulup üzerleri arandı. Poşetin içini açan polis, eylem için hazırlanan bez bir afiş buldu. Polis üzerinde füze kalkanı projesine tepki için hazırlanmış yazı bulunan pankarta el koydu. Bu sırada AK Parti İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binaya iki eylemci gencin daha girdiği anlaşıldı. Polis biri kadın toplam 4 eylemciyi gözaltına almak istedi. Ancak gençler direnince polisler de güç kullandı. 


Yere yatırdılar, elline ve sırtına bastılar

Gözaltına alınmak istemeyen eylemcileri polis ekipleri yaka paça gözaltına aldı. Polis 4 eylemciyi yere yatırıp güçlükle kelepçeledi. Kadın eylemci polis tarafından koluna girilerek ekip otosuna bindirilmek istendi. Ancak o da arkadaşları gibi direnince polis onu da yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler ekip otosuna da yine zor bindirilebildi. Eylemciler gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilirken hükümet aleyhine sloganlar attı. 

Gözaltına alınan eylemciler detaylı ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.




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