Füze kalkanı eylemine ileri demokrasi müdahalesi

T24

Yere yatırdılar, elline ve sırtına bastılar



Binanın önüne saat 13.00 sıralarında elindeki poşetle gelen iki eylemci, polisler tarafından durdurulup üzerleri arandı. Poşetin içini açan polis, eylem için hazırlanan bez bir afiş buldu. Polis üzerinde füze kalkanı projesine tepki için hazırlanmış yazı bulunan pankarta el koydu. Bu sırada AK Parti İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binaya iki eylemci gencin daha girdiği anlaşıldı. Polis biri kadın toplam 4 eylemciyi gözaltına almak istedi. Ancak gençler direnince polisler de güç kullandı.Gözaltına alınmak istemeyen eylemcileri polis ekipleri yaka paça gözaltına aldı. Polis 4 eylemciyi yere yatırıp güçlükle kelepçeledi. Kadın eylemci polis tarafından koluna girilerek ekip otosuna bindirilmek istendi. Ancak o da arkadaşları gibi direnince polis onu da yere yatırıp kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler ekip otosuna da yine zor bindirilebildi. Eylemciler gözaltına alınıp ekip otosuna bindirilirken hükümet aleyhine sloganlar attı.Gözaltına alınan eylemciler detaylı ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.